Zest R&D за $200 тысяч разработала полнолицевую маску для защиты от COVID-19

Московская инновационная группа Zest R&D разработала полнолицевую маску ZestShield для защиты от респираторных заболеваний, включая новую коронавирусную инфекцию. Стоимость разработки с учетом производства пилотной партии оценивается в $200 тысяч, цена изделия на розничном рынке составит от $200 до $250. Испытания прототипа проводились в «красной зоне» на базе Самарского государственного медицинского университета. Московская инновационная группа Zest R&D разработала полнолицевую маску ZestShield для защиты от респираторных заболеваний, включая новую коронавирусную инфекцию. Стоимость разработки с учетом производства пилотной партии оценивается в $200 тысяч, цена изделия на розничном рынке составит от $200 до $250. Испытания прототипа проводились в «красной зоне» на базе Самарского государственного медицинского университета.

ZestShield представляет из себя герметичную прозрачную полнолицевую маску – шлем с системой фильтрации на базе электрических вентиляторов, что позволяет циркулировать воздуху внутри маски и облегчить процесс дыхания, а также сохранять визуальный контакт при общении. Как обещают разработчики, в отличие от очков в костюмах СИЗ, поверхность маски не будет запотевать.

По словам главного конструктора Zest R&D Сергея Зеге, задача ZestShield – максимально защитить пользователей от распространения вирусов воздушно-капельным путем. «Основное преимущество нашей разработки состоит в том, что она защищает не только пользователя от внешней среды, но и всех людей вокруг него. Если больной человек оденет наше устройство и пойдет в общественное место, то шанс, что он кого-то заразит, минимален. Помимо защитных функций, есть еще и аналитическая – по использованному фильтру можно понять, болеет пользователь или нет, присутствует ли вирус в среде, где находился пользователь устройства», – рассказал Vademecum Сергей Зеге.

По его словам, в течение сентября будет выпущена пилотная партия (25 изделий), которая будет передана потенциальным заказчикам, а также ряду известных мировых компаний, которые согласились выступить в качестве тестировщиков нового продукта. «После обкатки пилота и внесения необходимых доработок, если они потребуются, мы готовы производить устройства тиражами в несколько тысяч штук. Мы планируем работать по схеме B2D, где розничным продавцом будет являться наш партнер», ­­– пояснил Сергей Зеге.

Стоимость НИОКР с учетом производства пилотной партии разработчик оценил в $200 тысяч рублей. Розничная стоимость изделий составит от $200 до $250, в случае выхода в серию компания привлечет технологического партнера для контрактного производства.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Зэст» основано в 1992 году и на 100% принадлежит Сергею Зеге. В 2020 году компания выручила 554 тысячи рублей, чистая прибыль составила 138 тысяч рублей.

В апреле 2020 года концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в ГК «Ростех») выпустил опытную партию масок-респираторов со встроенным фотокаталитическим фильтром с технологией очистки воздуха TIOKRAFT. В первом случае в маску был индуцирован ультрафиолетовый элемент на аккумуляторах, во второй модели противомикробный фильтр требовал регулярного помещения в обеззараживающий бокс. Предполагалось, что производством изделия займется Раменский приборостроительный завод.

Фото: Zest R&D

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