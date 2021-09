Правительство РФ ввело правило «второй лишний» для госзакупок 30 видов медизделий Объем коммуникаций с врачами вырос на 21% по сравнению с «доковидным» периодом » Baxter может приобрести производителя больничных кроватей HillRom за $10 млрд Американский фармхолдинг Baxter International Inc ведет переговоры о приобретении Hill-Rom Holdings Inc (владеет 100% американского производителя больничных коек и систем мониторинга состояния пациентов HillRom). Стоимость сделки оценивается в $10 млрд. Если стороны согласуют все детали, сделка может быть заключена в начале сентября 2021 года. Американский фармхолдинг Baxter International Inc ведет переговоры о приобретении Hill-Rom Holdings Inc (владеет 100% американского производителя больничных коек и систем мониторинга состояния пациентов HillRom). Стоимость сделки оценивается в $10 млрд. Если стороны согласуют все детали, сделка может быть заключена в начале сентября 2021 года. Предполагается, что HillRom будет приобретена исходя из оценки стоимости в $150 за одну акцию. До этого компания отклонила предложение Baxter о приобретении по более низкой оценке капитализации в $144 за одну ценную бумагу. В настоящее время рыночная капитализация HillRom составляет около $9 млрд, Baxter – около $37 млрд. HillRom – американский разработчик и поставщик медицинского оборудования и технологий. Компания основана в 1915 году. Она производит медицинское оборудование, в том числе «умные» больничные койки и устройства для наблюдения за пациентами. Штаб-квартира располагается в Чикаго (штат Иллинойс). Выручка компании в 2019 году составила $2,91 млрд. Baxter International Inc – медицинская технологическая компания, специализирующаяся на продуктах для лечения гемофилии, заболеваний почек, иммунных расстройств и других хронических и острых заболеваний. Компания создана в 1931 году, базируется в Дирфилде (штат Иллинойс). В 2020 году выручка от продаж составила $11,67 млрд, чистая прибыль – $1,1 млрд. В декабре 2019 года Baxter закрыла еще одну крупную сделку, приобретя у французской Sanofi права на хирургические материалы Seprafilm за $350 млн.

Фото: buildingbetterhealthcare.com Источник: The Wall Street JournalФото: buildingbetterhealthcare.com vademec