Объем коммуникаций с врачами вырос на 21% по сравнению с «доковидным» периодом

Суммарный объем коммуникаций с врачами во всех каналах во II квартале 2021 года вырос на 5% по сравнению с I кварталом. В сравнении с I кварталом 2020 года — последним «доковидным» периодом — он вырос на 21%. При этом количество F2F-визитов впервые увеличилось по сравнению с тем же периодом. Об этом свидетельствуют данные исследования Promo «Мониторинг промоционной активности фармкомпаний» за II квартал 2021 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Доля диджитал-контактов медицинских представителей с врачами немного сократилась: с 33% в IV квартале прошлого года до 28% по итогам II квартала 2021 года. Структура коммуникаций в цифровом формате осталась практически неизменной, за исключением офлайн-мероприятий – небольшой рост: с 3% в I квартале до 5% во II квартале текущего года, при росте объема коммуникаций в этой части на 61%.

В структуре диджитал-коммуникаций доминирующие позиции сохраняют рассылки, доля которых в общей структуре контактов составляет 20%, а количество несколько выросло по сравнению с I кварталом 2021 года. Среди рассылок различного типа доминируют e-mail-коммуникации – 62%. В 40% целью рассылки является приглашение на мероприятие. Основным способом онлайн-контактов для связи медицинских представителей с врачами во II квартале остается телефон (36%), при этом заметно растет доля мессенджеров (с 22% в I квартале до 35%).

Шамиль Ахметзянов

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