На заводе «Биохимик» прошла первая профориентационная экскурсия для школьников и студентов

Предприятие поддержало инициативу Правительства Республики Мордовия по развитию промышленного туризма. Завод «Биохимик» одним их первых в регионе открыл свои двери и показал секреты современного производства подросткам и молодежи, задумывающимся о своем профессиональном будущем в фармацевтике, сообщили в компании. Экскурсионная программа, включающая пакет тематических экскурсий, разработана для школьников старших классов и студентов профильных специальностей, содержит информацию об истории и современности предприятия. В программу включены элементы интерактива, эксурксия предполагает посещение действующих производственных площадок и знакомство с лабораториями.

Первыми маршрут промышленного туризма протестировали дети сотрудников предприятия. Компания гордится своими заводскими династиями и приветствует их новых членов.

В сентябре 2021 г. запланировано еще две экскурсии для школьников профильных направлений.

Маршрут «ТрансФАРМАция. Путь молекулы» дает возможность посмотреть на работу предприятия изнутри, рассказали в компании. В режиме реального времени, на реальном производстве участники экскурсии становятся свидетелями зарождения лекарства от молекулы до готовой формы. На каждой точке маршрута юных гостей встречают сотрудники участков, которые показывают, как все происходит на самом деле, и рассказывают о своей работе.

«Нам есть чем гордиться, и мы решили показать молодым людям завод таким, какой он есть, – рассказывает исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. – Если мы хотим, чтобы наше производство было популярным, а работа на «Биохимике» модной, нужно быть честными и открытыми в самом прямом смысле этого слова. После визита к нам молодые люди смогут осознанно определиться с выбором профессии. Для «Биохимика» – это хороший шанс найти контакт с будущими сотрудниками».

Материал партнера: «Промомед»

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