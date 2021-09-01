СМИ сообщили о задержании бывшего топ-менеджера узбекской фармкомпании ATM Partners

Бывшего топ-менеджера узбекской фармацевтической компании ATM Partners задержали в Санкт-Петербурге по делу о растрате более 9 млн долл. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Генеральный директор фармацевтической компании ATM Partners Мухаммад Умаров задержан в Санкт-Петербурге. Он находился в международном розыске, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Другой источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Умаров разыскивался по уголовному делу о хищении путем присвоения и растраты. Правоохранительные органы Узбекистана разыскивают его, по данным собеседника агентства, за хищение более 9 млн долл. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

«Интерфакс» сообщил, что в 2015–2019 годах Умаров, работая гендиректором ООО ATM Partners в Ташкенте, в составе преступной группы, имея в распоряжении оригиналы круглых печатей иностранных компаний и факсимиле их руководителей, похитил со счетов этих компаний свыше 9,5 млн долл. (около 610 млн руб.), после чего скрылся.

В Узбекистане в отношении Умарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно информации на сайте ООО ATM Partners, компания является крупнейшим на рынке Узбекистана оптовым поставщиком фармацевтической продукции.

Елена Сидорова

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