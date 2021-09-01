«Сколково» и «Генериум» обсудили перспективы развития сотрудничества

Компания «Генериум» провела рабочее совещание с фондом «Сколково» в Международном медицинском кластере Хадасса (далее ММК).

Во встрече приняли участие генеральный директор фонда ММК Ильдар Хайруллин, главный специалист развития биотехнологических проектов фонда ММК Алексей Гладких, руководитель департамента развития ММК Наталия Мишарина и руководитель проектов фонда ММК Алена Селиванова, а также вице-президент компании «Генериум» Дмитрий Кудлай, руководитель направления новых медицинских технологий компании «Генериум» Ольга Григорьева.

В ходе встречи команды обсудили перспективы сотрудничества инновационной компании «Генериум» с ММК «Сколково» в области образования, разработки и внедрения новых медицинских технологий, а также возможностей взаимодействия с клиническими базами входящими в состав кластера и образовательного центра Фонда ММК. В частности, одной из главных тем стала возможность взаимодействия в области регенеративной медицины. Компания «Генериум» обладает уникальной экспертизой и единственной на сегодняшний день в России лицензией на производство биомедицинских клеточных продуктов (далее БМКП), входящих в раздел регенеративной медицины. В настоящий момент на стадии клинических исследований находится аутологичный БМКП, применяемый в реконструктивной хирургии, сообщили в компании.

«Нас с инновационным центром «Сколково» объединяют общие цели — интенсивное развитие медицинских технологий, включая диагностику, терапию и образовательные стандарты на уровне готовности к международной интеграции, — отметил вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай. — Сейчас в портфеле компании находятся продукты как на основе мезенхимальных стромальных клеток, так и на основе иных типов клеток. И в ближайшие годы мы рассчитываем на кардинальные изменения в терапии неизлечимых сегодня патологий».

Материал партнера: «Генериум»

pharmvestnik