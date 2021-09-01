Роспатент отказал Apteka.ru в регистрации названия кириллицей

Интернет-аптека Apteka.ru не убедила Роспатент изменить решение о регистрации товарного знака «аптека.ру». Соответствующее решение опубликовано на сайте ФИПС.

Почему отказали в первый раз

Роспатент уже отказывал Apteka.ru в регистрации русского названия в ноябре 2020 года. В марте этого года компания подала возражение на решение коллегии.

В 2020 году Роспатент посчитал, что обозначение «аптека.ру» состоит из неохраняемых словесных элементов. Слово «аптека» является видовым названием предприятия — согласно экспертизе коллегии, такие элементы невозможно защитить правовой охраной, поскольку они могут использоваться различными производителями в той или иной сфере деятельности и должны быть свободны, отмечается в решении.

Элемент «.ру» также не мог быть зарегистрирован, поскольку он представляет собой международный код России по стандарту ISO 3166, а также используется как национальный домен верхнего уровня в интернете, что является указанием на место нахождения лица, оказывающего услуги. Такие элементы также могут использоваться повсеместно различными лицами, говорится в решении.

Возражение Apteka.ru

В возражении, поступившем в Роспатент в марте этого года, компания привела множество доводов к изменению первичного решения Роспатента.

В том числе заявитель отмечает узнаваемость бренда Apteka.ru, который активно функционирует с 2012 года и, как следует из аргументов компании, является крупнейшим в России сервисом по поиску и заказу лекарственных средств и иных товаров аптечного ассортимента.

В своем возражении компания опирается и на количество зарегистрированных на ресурсе Apteka.ru пользователей. На дату подачи заявки их количество составляло более 8,5 млн пользователей.

Среди других аргументов, представленных компанией в Роспатент, — широкий географический охват сервиса, спонсорская деятельность заявителя, полученные ресурсом премии, различные социологические исследования, подтверждающие факт узнаваемости заявленного обозначения и сервиса Apteka.ru и многое другое.

Заявитель также отметил активное продвижение бренда на всевозможных площадках. Согласно документу, за период с 2013 года по январь 2019 года затраты компании на рекламу в интернете составили более 513 млн руб., а с января 2019 года до момента подачи заявки затраты на рекламу составили более 13 млн руб.

Компания убеждена, что длительное и интенсивное использования обозначения Apteka.ru привело к фактической узнаваемости потребителями его кириллического варианта «аптека.ру».

Интернет-аптека также говорит о том, что отсутствие защиты названия ресурса на кириллице привело к паразитированию третьих лиц на репутации сервиса Apteka.ru.

Роспатент не убежден

Изучив материалы дела, коллегия не стала отказываться от своего первичного вывода. В решении от 21 августа этого года коллегия отказала в возражении компании и оставила в силе решение о невозможности регистрации товарного знака «аптека.ру».

Неохраняемому обозначению может быть дана защита лишь в том случае, если обозначение приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования. Коллегия посчитала, что представленные материалы касаются лишь обозначения Apteka.ru — достаточных аргументов о длительном и интенсивном использовании названия «аптека.ру» Роспатент не увидел.

В Apteka.ru решение комментировать не стали.

Руслан Мавлиханов

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