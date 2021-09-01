GSK и SK Bioscience протестируют совместную вакцину против COVID-19

GSK и SK Bioscience заявили о начале III фазы испытаний вакцины против COVID-19. Препарат разработан SK Bioscience и будет использоваться вместе с бустерной дозой, созданной GSK. В случае успеха испытаний вакцина будет поставляться через всемирную программу ВОЗ COVAX.

Британская GlaxoSmithKline заявила на своем сайте, что вместе с южнокорейской SK Bioscience начала III фазу испытаний своей кандидатной вакцины против COVID-19. Цель исследования — оценить иммунный ответ от препарата в сравнении с вакциной, разработанной AstraZeneca.

В испытании примут участие около 4 тыс. пациентов по всему миру. В ходе него кандидатная вакцина SK Bioscience от COVID-19 под названием GBP510 будет испытываться в сочетании с бустерной дозой от GSK. Компании отмечают, что I/II фазы испытаний уже показали положительные результаты.

Это исследование станет одним из первых глобальных испытаний III фазы, в котором будут сравниваться две разные вакцины-кандидаты от COVID-19, пишет GSK. Его результаты ожидаются в первой половине следующего года. Если они окажутся успешными и вакцина будет одобрена, она будет поставляться по всему миру через программу COVAX по обмену вакцинами под руководством Всемирной организации здравоохранения.

«Хотя многие страны добились значительных успехов в области вакцинации, все еще существует потребность в доступных и недорогих вакцинах против COVID-19 для того, чтобы обеспечить равный доступ [к вакцинам] и защитить людей во всем мире. Мы рады внести свой вклад в разработку адъюванта GSK для борьбы с пандемией и работать с SK для [организации] масштабных поставок вакцины через COVAX, если она будет одобрена», — рассказал главный специалист по глобальному здравоохранению GSK Томас Бройер.

GBP510 представляет собой кандидатную вакцину из самосборных наночастиц, нацеленную на рецептор-связывающий домен спайкового белка SARS-CoV-2. Она будет использоваться вместе с адъювантом GSK.

Николай Соколов

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