Минздрав предложил обязать врачей переоформлять ошибочные рецепты

Минздрав внедряет новые правила назначения лекарств и выписывания рецептов на них, которые могут появиться уже завтра, 1 сентября. Среди них новая обязанность для врача по исправлению ошибочных рецептов — введение правила «следования лекарства за пациентом» и русификация рецептурных бланков.

С 1 сентября могут заработать новые правила назначения лекарственных препаратов и выписывания рецептов на них. Соответствующий проект ведомственного приказа Минздрав разработал в конце июля.

Разработчики документа предложили закрепить обязанности для врачей по переоформлению неправильно выписанных рецептов и по выдаче справок на получение родственниками смертельно больных пациентов необходимых им лекарств.

В одном документе объединили требования двух нормативных актов, регулирующих назначение наркотических препаратов и остальных групп лекарств.

Таисия Кубрина

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