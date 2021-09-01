С 1 сентября вступят в силу новые требования к составам четырех видов аптечек

Аптечки сотрудников ГИБДД для пострадавших в ДТП, работников компаний и фирм, сельских жителей и пассажиров поездов с 1 сентября должны быть наполнены в соответствии с новыми требованиями Минздрава. Помимо бинтов и пластырей в них должны лежать складные носилки, аппараты для измерения давления, шины и иммобилизаторы.

Новые требования к составам четырех видов аптечек для оказания первой помощи вступят в силу с 1 сентября. Изменения одобрены Минздравом России по направлению «Первая помощь» еще в декабре прошлого года, сообщается на сайте ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ).

Речь идет об аптечках для оказания первой помощи работникам, в сельских поселениях, аптечках сотрудников ГИБДД для оказания помощи пострадавшим в ДТП и аптечках для помощи пассажирам на ж/д транспорте. Новые правила действуют до 1 сентября 2027 года.

В аптечках для работников должны лежать несколько видов масок и перчаток, жгутов, бинтов, салфеток, лейкопластырей, а также спасательное одеяло и несколько ножниц, в том числе хирургические.

Аптечки для сельских жителей, пострадавших в ДТП и на ж/д транспорте, помимо вышеперечисленных материалов предполагают наличие несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, шин, термометров, аппаратов для измерения артериального давления, а также иммобилизатора для головы/шеи и портативных носилок.

Григорий Дубов

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