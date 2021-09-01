В Казахстане зарегистрировали вакцину от Pfizer/BioNTech

В государственном реестре Казахстана зарегистрирована новая вакцина против COVID-19 Cominarty от Pfizer/BioNTech. Об этом заявила на брифинге зам. руководителя Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана по Карагандинской области Фарида Макеева, сообщает портал ekaraganda.kz.

«Производственная площадка этого препарата находится в Бельгии. На данный момент она еще не поступила в медицинские организации. Поступление вакцины Cominarty ожидается осенью этого года», — сказала Макеева.

Cominarty – матричная вакцина на основе РНК, ее можно применять людям с 16 лет. Две дозы препарата ставятся с интервалом в 21—28 дней. На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение Cominarty. Отмечалось, что в США этой вакциной привились больше 200 млн человек.

Сейчас в Казахстане зарегистрированы несколько вакцин против коронавируса, включая собственную QazVac, российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», китайские Coronavac и Vero Cell, а также разработку Китая и ОАЭ – Hayat-Vax.

Григорий Дубов

pharmvestnik