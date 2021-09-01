В Японии обнаружили инородные вещества в вакцинах Pfizer

В вакцинах Pfizer/BioNTech, поставленных в Японию, были обнаружены инородные вещества. Предполагается, что загрязнение было вызвано неправильным введением иглы в крышку ампулы с препаратом.

В японском поселке Яэсе, префектура Окинава, были выявлены инородные вещества в вакцине от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Власти прекратили использование партии поставленного препарата, передает телеканал NHK.

Один из местных медицинских работников заметил черные частички в вакцине Pfizer/BioNTech, когда набирал шприц из ампулы. Препарат успели получить 304 пациента. Остается неизвестным, сказалось ли загрязнение вакцин на их здоровье.

Японское подразделение Pfizer утверждает, что попавшие в ампулу частички — это крошки от резиновой пробки, которые оказались там в результате неправильного прокалывания иглой крышки ампулы.

Похожий случай на днях произошел в Японии с вакциной компании Moderna. Вакцинация препаратом была временно приостановлена на Окинаве после того, как во флаконах были обнаружены инородные вещества. Ситуация усугубилась смертью двух человек, привившихся вакциной из загрязненных ампул. Однако причинно-следственная связь между прививкой и летальным исходом не была установлена.

Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура заявил, что некоторые медики вставляют иглу в ампулу по диагонали, царапая крышку пузырька. Это приводит к попадению в вакцину инородных частиц, пишет Yahoo News.

Тамура заверил в отсутствии проблем с безопасностью таких вакцин. По его словам, загрязнение посторонними веществами можно обнаружить и в ходе различных процессов производства вакцин.

Владимир Заболотских

pharmvestnik