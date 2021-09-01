Аптеки просят доработать закон о дистанционной торговле накануне его вступления

Аптеки выступили против новых правил дистанционной торговли. Соответствующее письмо (есть в распоряжении «ФВ») СРО «Ассоциация независимых аптек» от лица Альянса фармассоциаций направила на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. В нем представлено консолидированное мнение всех аптек, входящих в альянс, уточняется в пресс-релизе СРО.

Маркетплейсы выходят на фармрынок 1 сентября

В июне правительство официально разрешило маркетплейсам заниматься онлайн-торговлей лекарствами с 1 сентября 2021 года. Новая версия правил дистанционной торговли предполагает упрощение процесса допуска до онлайн-торговли лекарствами, в том числе отмену требования по наличию не менее 10 офлайн-аптек. Теперь для получения лицензии достаточно одной точки.

Аптеки также смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.

Почему аптеки выступают против текущей редакции лицензионных фармтребований

Против текущей редакции закона выступили участники Альянса фармассоциаций, которые убеждены, что с появлением новых игроков на фармрынке правила получения лицензии стали менять в пользу маркетплейсов. В своем обращении организация заявляет, что сейчас в предложенных в проекте формулировках нет единообразия квалификационных требований.

К примеру, альянс считает неправомерным различие требований к стажу работы для лицензиата и соискателя. Согласно проекту, для индивидуального предпринимателя (соискателя) стаж работы стал необязателен, но для лицензиата он необходим. При этом при получении лицензии соискатель переходит в категорию лицензиата. «Это значит, что в момент получения лицензии требования для лицензиата становятся невыполнимыми, что нарушает принципы, установленные Федеральным законом № 247 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»», — следует из обращения.

Организация также не согласна с тем, что из закона убрали требования к руководителю фарморганизации (оптовой или розничной торговли): образование, опыт работы и сертификат. Ранее ответственность за минимизацию всевозможных рисков, в том числе брака и фальсификата, несли только директор или заведующий аптекой. Теперь вместо требований к руководителю фарморганизации появляется требование об обязательном наличии ответственного лица в момент получения лицензии — когда бизнес-процессы еще не выстроены.

Как следует из обращения, предлагаемые Минздравом изменения также создают неравные условия функционирования и применения ответственности для вновь получающих лицензию и для тех, кто уже ее имеет. Отсутствие у соискателя собственного или арендованного помещения и оборудования противоречит целям лицензирования фармацевтической деятельности, отмечает альянс.

У аптек также возникли вопросы к появлению в законе понятий «аутсорсинг» и «долгосрочный договор».

«Термин «аутсорсинг» законодательно не определен и не может быть использован в лицензионных требованиях, а «долгосрочный договор» не содержит указания на конкретный временной период, поэтому также не может быть использован в обязательных требованиях», — приводит пресс-служба СРО слова заместителя директора по юридическим вопросам «Ассоциации независимых аптек» Светланы Воскобойник.

Закон, как считают в альянсе, не только усложняет процесс движения лекарства от производителя к пациенту, но и вводит в него новое звено, которое не может обеспечить надлежащую систему качества.

«Если он будет утвержден без существенных изменений, то на рынке могут появиться новые игроки, которые будут получать фармацевтическую лицензию на пустом месте. Это повлечет за собой массу проблем, которые негативным образом могут сказаться на здоровье покупателей», — считает директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Руслан Мавлиханов

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