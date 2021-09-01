Pfizer заявила о превосходстве abrocitinib от атопического дерматита над средством Regeneron

По результатам новых испытаний препарат Pfizer для лечения пациентов с умеренным и тяжелым атопическим дерматитом abrocitinib показывает лучшие результаты, чем средство от Regeneron dupilumab. Об этом сообщается на сайте компании.

Исследование JADE DARE ставило своей целью сравнить эффективность abrocitinib в дозировке 200 мг и dupilumab в дозировке 300 мг у взрослых пациентов с фоновой местной терапией с умеренным и тяжелым атопическим дерматитом. Abrocitinib в дозировке 200 мг вводили перорально один раз в день, а dupilumab вводили подкожно через неделю после индукционной дозы в 600 мг. Одной из основных целей было продемонстрировать, наблюдается ли у пациентов уменьшение выраженности кожного зуда на второй неделе приема abrocitinib.

Исследование показало, что abrocitinib статистически превосходит dupilumab по каждому оцениваемому показателю эффективности. Но при этом Pfizer сообщила, что у большего процента пациентов, получавших abrocitinib, наблюдались побочные эффекты по сравнению с dupilumab от Regeneron. Также Pfizer отмечает, что среди пациентов, участвовавших в исследовании abrocitinib, зафиксировано две смерти, но они обе не были связаны с препаратом.

Abrocitinib представляет собой ингибитор JAK, это многообещающий класс средств, нацеленных на ряд аутоиммунных заболеваний. Препарат находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Ожидается, что агентство вынесет решение по поводу его одобрения к третьему кварталу этого года, пишет Reuters.

Николай Соколов

pharmvestnik