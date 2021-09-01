Правительство РФ ввело правило «второй лишний» для госзакупок 30 видов медизделий

Правительство РФ распространило правило «второй лишний» на госзакупки 30 видов медицинского оборудования, включая компьютерные и магнитно-резонансные томографы, УЗИ, дефибрилляторы, обеззараживатели воздуха и неонатальное оборудование. Попавшие в список медизделия вывели из-под действия постановления №102, известного как «третий лишний», и включили в реестр радиоэлектронной продукции, закупки которого более жестко регламентируются постановлением Правительства РФ №878 от 10 июля 2019 года. Правительство РФ распространило правило «второй лишний» на госзакупки 30 видов медицинского оборудования, включая компьютерные и магнитно-резонансные томографы, УЗИ, дефибрилляторы, обеззараживатели воздуха и неонатальное оборудование. Попавшие в список медизделия вывели из-под действия постановления №102, известного как «третий лишний», и включили в реестр радиоэлектронной продукции, закупки которого более жестко регламентируются постановлением Правительства РФ №878 от 10 июля 2019 года.

Правило «второй лишний» введено в отношении компьютерных томографов, рентгеновских аппаратов, эндоскопических комплексов, ОФЭКТ и гамма-камер. Под него также попадут гамма-терапевтические аппараты, электрокардиографы, пульсоксиметры и спирометры, оториноскопы, электроэнцефалографы, тонометры внутриглазного давления, аппараты УЗИ, микроволновой и ультразвуковой терапии. Кроме того, ограничения распространятся на магнитно-резонансные томографы, неонатальные облучатели, литотриптеры, дефибрилляторы, медицинские холодильники и морозильники, облучатели-рециркуляторы воздуха, стерилизаторы, электрохирургические аппараты, дыхательное оборудование, инкубаторы для новорожденных и консоли подвода медицинских газов.

Медизделия выведены из-под действия постановления Правительства №102 от 5 февраля 2015 года и включены в профильное постановление №878 от 10 июля 2019 года «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции». Согласно поправкам, при госзакупках включенных в перечень изделий, в случае если на конкурс будет выходить хотя бы один поставщик со страной происхождения МИ из ЕАЭС, все остальные заявки с предложениями импортного медоборудования будут отклоняться.

Подтверждением производства на территории РФ будет служить выписка из реестра ГИСП Минпромторга РФ о подтверждении страны происхождения с наличием баллов локализации в соответствии с постановлением Правительства №719 от 17 июля 2015 года, а в случае размещения производства в странах ЕАЭС – выписка из аналогичного евразийского реестра. В случае нахождения в реестре, но отсутствия баллов заявка будет приравниваться к иностранной.

«Этот акт – логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники», – сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

О проработке дополнительных механизмов поддержки импортозамещения для медтехники стало известно в марте 2021 года. В частности, Минпромторг рассматривал расширение инструментов для выполнения госзаказчиками установленных квот по закупкам отечественной продукции, включая введение правила «второй лишний» при поставках по госзаказу.