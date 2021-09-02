Минздрав Японии сообщил о наличии частиц нержавеющей стали в вакцинах Moderna

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии заявило, что в мРНК-вакцинах от COVID-19 компании Moderna, поставленных в страну, были обнаружены частицы нержавеющей стали марки 316. Инородные вещества были найдены в результате расследования, проведенного совместно с фармацевтическим производителем Takeda, который ранее заключил соглашение с Moderna о распространении ее вакцин в Японии. Об этом пишет японское новостное агентство Kyodo.

Сообщается, что вакцины содержали крупицы от производственного оборудования. Вероятнее всего, они попали в ампулы из-за трения между двумя механизмами. Министерство добавило, что нержавеющая сталь используется для изготовления искусственных клапанов сердца, протезов и хирургических скоб, поэтому примеси, выявленные в препарате, скорее всего, не причинят какого-либо вреда здоровью пациентов.

На прошлой неделе власти Японии приостановили использование трех партий из 1,63 млн доз вакцин Moderna после того, как фармацевт обнаружил черные крошки в ампуле вакцины. Предполагалось, что причиной их появления послужило неправильное введение иглы в крышку флакона, в котором хранится препарат.

Все 39 загрязненных ампул были из одной партии. Однако правительству пришлось отказаться от использования других двух, поскольку все они были поставлены испанской фармацевтической компанией Rovi, которая занимается фасовкой препарата по пузырькам. Moderna заверила, что загрязнение вакцин никак не повлияет на их безопасность или эффективность.

Было зарегистрировано два случая смерти после получения прививки с примесями. Мужчины в возрасте 38 и 30 лет скончались в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Однако связи между препаратом и летальным исходом японцев не было установлено.

Владимир Заболотских

pharmvestnik