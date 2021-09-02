Суд в Барнауле признал запрещенной информацию на сайте iHerb

Информация, размещенная на сайте американского интернет-магазина iHerb, где продаются витамины и БАД, признана запрещенной к распространению в России барнаульским судом. Решение пока не вступило в силу, поводом для разбирательства стал иск Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль».

Центральный районный суд Барнаула объявил запрещенной в России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb, где продаются витамины, БАД и товары для здоровья. Об этом свидетельствуют данные суда, сообщают «Ведомости».

Суд вынес такое решение еще 24 августа, удовлетворив иск прокуратуры. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Если оно вступит в силу, то данные направят в Роскомнадзор для включения iHerb в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.

Источник «Ведомостей» отметил, что прокуратура подала иск после обращения Алтайской общественной организации потребителей «Народный контроль». Активисты указали, что на iHerb размещены больше 2 тыс. позиций, которые нарушают российское законодательство.

Это товары, содержащие наркотические и психотропные вещества, гомеопатия под видом БАД без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат и спортивное питание, ввоз которого запрещен без специального разрешения Минспорта. Отмечается, что не все претензии вошли в итоговое исковое заявление.

В апреле 2020 года в России заблокировали мобильное приложение iHerb в России из-за содержания информации, запрещенной к распространению в стране. В феврале этого года Верховный суд России признал законной блокировку приложения iHerb.

Григорий Дубов

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