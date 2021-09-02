Ростех впервые поставил в регионы трехкомпонентную вакцину от кори, краснухи и паротита

«Нацимбио» завершил первый этап поставок в российские регионы детской комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита, которая впервые стала доступна для иммунизации детей в возрасте от 12 месяцев до 6 лет в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Фармацевтический холдинг «Нацимбио» госкорпорации Ростех завершил первый этап поставок в российские регионы детской комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита, сообщает пресс-служба компании.

В состав новой вакцины входят компоненты, полностью произведенные в России. Минздрав зарегистрировал препарат в 2019 году. Он выпускается на предприятии НПО «Микроген». Новая вакцина предназначена для иммунизации детей в возрасте от 12 месяцев до 6 лет.

«Использование комбинированных вакцин рекомендовано российскими и европейскими экспертами. Наличие нескольких компонентов позволяет защитить пациентов от большего числа вирусов с помощью всего одной инъекции и снижает нагрузку на медицинский персонал. Комбинированные вакцины не только удобны, но и безопасны – это доказано многочисленными исследованиями», – сказал исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

На первом этапе, с 23 июня по 1 сентября, в 84 российских региона передано 322 тыс. доз живой культуральной вакцины против кори, краснухи и паротита. На втором этапе, до 20 декабря, будет поставлено еще свыше 1,3 млн доз, сообщил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Специфических противовирусных препаратов для лечения кори, краснухи и паротита не существует. Вакцинация – единственный эффективный метод борьбы с этими инфекциями.

pharmvestnik