Компанию – фигуранта дела о взятках алтайскому министру здравоохранения оштрафовали на 10 млн

Мировой судья судебного участка №2 Горно-Алтайска признал дистрибьютора медизделий виновным в передаче незаконного вознаграждения бывшему министру здравоохранения республики Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову за обеспечение победы на тендерах по поставкам средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других медизделий в регионе. Компания получила штраф в размере 10 млн рублей, в отношении ее руководителя заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Мировой судья судебного участка №2 Горно-Алтайска признал дистрибьютора медизделий виновным в передаче незаконного вознаграждения бывшему министру здравоохранения республики Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову за обеспечение победы на тендерах по поставкам средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других медизделий в регионе. Компания получила штраф в размере 10 млн рублей, в отношении ее руководителя заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Административное производство по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере) инициировала прокуратура Алтайского края. Как следует из картотеки судебных дел судебного участка №2 Горно-Алтайска, по данной статье проходила компания ООО «Протэк». Одноименный новосибирский поставщик медизделий, по данным местных СМИ, фигурировал в деле экс-министра здравоохранения и его помощника.

«Постановление вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме», – сообщили в региональной прокуратуре.

Глава Минздрава Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков были задержаны 10 марта 2021 года по подозрению в получении взяток в крупном и особо крупном размере, совершенном организованной группой (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как считает следствие, чиновники получили в общей сложности 13 млн рублей в период с марта 2020 по февраль 2021 года в обмен на покровительство и содействие при заключении госконтрактов на поставку СИЗ для регионального здравоохранения.

Обвинения также предъявлены двум предпринимателям, подозреваемым в даче взяток. По данным региональных СМИ, в деле фигурируют Михаил Алексеев и Наталья Дробышева, аффилированные с новосибирскими компаниями «Протэк» и «Простор». В 2020 году республиканский Минздрав заключил с «Протэком» и «Простором» пять контрактов на 116,7 млн рублей на поставку СИЗ.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Протэк» зарегистрировано в Новосибирске в октябре 2020 года и принадлежит Максиму Мошкину. За 2020 год компания заключила шесть контрактов на поставку МИ в Республику Алтай на 60 млн рублей. Финансовые показатели поставщика не раскрываются.

Параллельно Городской суд Горно-Алтайска прекратил производство по уголовным делам в отношении еще двух фигурантов по другому эпизода дачи взяток экс-министру здравоохранения и его помощника – гендиректора компании ООО «Инвесткредитсервис» Владимира Рогова и главы поставщика ООО «Альфа Медикал» Ирины Азаровой. По версии следствия, первый с июля по декабрь 2020 года передал 2,7 млн рублей главе республиканского минздрава и его помощнику, вторая – в июле 2020 года вручила чиновникам 240 тысяч рублей и бутылку коньяка. Дела были прекращены «в связи с деятельным раскаянием».