С сентября вступил в силу ряд нововведений для участников фармотрасли

С 1 сентября вступили в силу два постановления правительства, которыми вносятся изменения в порядок обращения лекарств в России.

Правительство разрешило маркетплейсам заниматься онлайн-торговлей лекарствами. Новая версия правил дистанционной торговли предполагает упрощение процесса допуска до онлайн-торговли лекарствами, в том числе отмену требования по наличию не менее 10 офлайн-аптек. Теперь для получения лицензии достаточно одной точки. Аптеки также смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов. Вести дистанционную торговлю могут аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора.

Между тем, как писал «ФВ», Альянс фармассоциаций выступил против текущей редакции закона о дистанционной торговле. В организации считают, что Минздрав меняет правила в пользу маркетплейсов.

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства № 853 с 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг.

Минздрав направил участникам рынка письмо, в котором разъяснил новые правила. Так, для получения разрешения заявитель должен представить пакет электронных документов, подписанный простой либо усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Правительство 31 августа опубликовало постановление №1432 от 28 августа 2021 года, в соответствии с которым на некоторые виды медицинского оборудования при госзакупках распространяется правило «второй лишний». Документ вступил в силу с момента опубликования.

Теперь заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции. В список попало около 30 позиций, среди которых томографы, аппараты УЗИ, ИВЛ, холодильное оборудование и операционные светильники. При закупках импортной продукции, включенной в новый перечень, заказчики должны будут получить разрешение в Минпромторге, обосновав его необходимость.

В конце июня «ФВ» писал, что для защиты внутреннего рынка Минпромторг планирует во второй половине 2021 года утвердить правило «второго лишнего», которое коснется не только медицинской техники, но и ограничения госзакупок стратегически значимых лекарств, произведенных не из отечественной субстанции.

Елена Сидорова

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