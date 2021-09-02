ФКУ Минздрава объявило первые закупки по «14 ВЗН» на 2022 год

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России в конце августа 2021 года объявило 15 аукционов на закупку препаратов для программы «14 ВЗН» из бюджета на 2022 год. Это раньше, чем обычно: в последние годы первые аукционы по госпрограмме со сроком поставки в следующем году объявлялись в ноябре. Один из объявленных аукционов – на применяемый при рассеянном склерозе натализумаб – рассчитан на двухлетний контракт. ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России в конце августа 2021 года объявило 15 аукционов на закупку препаратов для программы «14 ВЗН» из бюджета на 2022 год. Это раньше, чем обычно: в последние годы первые аукционы по госпрограмме со сроком поставки в следующем году объявлялись в ноябре. Один из объявленных аукционов – на применяемый при рассеянном склерозе натализумаб – рассчитан на двухлетний контракт.

Общая сумма объявленных аукционов – 15,2 млрд рублей. Срок окончания по крайней мере первых этапов поставки – не позднее 1 февраля 2022 года. Только по одному аукциону – по антиингибиторному коагулянтному комплексу – препарат должен быть поставлен до 15 января 2022 года.

С поставщиком натализумаба (Тизабри от Biogen) ФКУ предлагает заключить двухлетний контракт – на 2022-2023 годы. Каждый год на закупку препарата предлагается тратить по 2,9 млрд рублей. В 2019-2020 годах поставщиком натализумаба выступал «Фармстандарт». Объявленная цена по двулетнему контракту – 88,4 тысячи рублей за упаковку, на 10% ниже предельной зарегистрированной цены, по которой один из контрактов с «Фармстандартом» был заключен на 2021 год.

В 2020 году ФКУ уже заключило с «Фармстандартом» трехлетние контракты на леналидомид, сэкономив 30% от цены контрактов предыдущего года.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) считает, что раннее объявление аукционов говорит о «глубоком кризисе финансирования программы ВЗН». Дефицит финансирования программы, по расчетам союза, в 2021 году составил около 10 млрд рублей, а с учетом потребности в формировании переходящего остатка на 2022 год – 18 млрд рублей.

На закупку лекарств по «14 ВЗН» в 2021 году выделено 64,3 млрд рублей. Практически на всю сумму контракты уже заключены, утверждают в ВСП. В бюджете на 2022 год под эти цели заложено 66,9 млрд рублей.

Шестнадцать пациентских организаций в сентябре 2020 года обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть схему финансирования и лекарственного обеспечения по «14 ВЗН». Организации предложили выделить дополнительно 21 млрд рублей и возобновить закупки лекарств с переходящим трехмесячным остатком, чтобы пациенты бесперебойно получали лекарства в течение первого квартала.

ВСП в апреле 2021 года обращался в Минздрав и Правительство РФ с просьбой изменить механизм закупки лекарств из номенклатуры «14 ВЗН». Союз предложил закупать оригинальные препараты, не имеющие аналогов, не через аукционы и разрешить увеличение объема закупаемых препаратов в ходе исполнения контракта.