В «Биотэк» рассказали о работе компании после ареста Шпигеля

Арест основателя компании «Биотэк» породил множество вопросов и догадок среди участников фармрынка. О слухах о доносе, ходе дела и жизни компании в эксклюзивном интервью «ФВ» рассказал Сергей Лапин.

О работе «Биотэка» после ареста ее основателя Бориса Шпигеля. Об этом «ФВ» рассказал руководитель направления по делам соблюдения этических и бизнес-норм компании Сергей Лапин.

«Находимся в условиях повышенного внимания и контроля со стороны всех», — описал работу «Биотэка» Лапин. В ходе беседы он ответил на интересующие рынок вопросы: «Почему Шпигеля держат под стражей несмотря на проблемы со здоровьем? Как в «Биотэке» комментируют слухе о доносе на основателя компании? Были ли отказники среди партнеров «Биотэка»?».

Руслан Мавлиханов

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