Два высокопоставленных сотрудника уходят из FDA из-за решения США начать ревакцинацию

Два высокопоставленных сотрудника из FDA покинут агентство, поскольку они недовольны решением американской администрации начать ревакцинацию населения, не дождавшись заключения регулятора. Введение бустерных доз планируют начать 20 сентября.

Два высокопоставленных должностных лица американского регулятора FDA, которые были ответственны за рассмотрение заявок на одобрение вакцин против COVID-19, покидают агентство этой осенью, пишет CNBC.

Директор управления исследований и анализа вакцин FDA Марион Грубер и заместитель директора Фил Крауз покинут агентство в октябре и ноябре согласно письму, которое CNBC предоставил представитель FDA Стефани Каккомо.

CNBC пишет, что отставка официальных лиц может быть связана с желанием администрации президента Джозефа Байдена предложить широкой публике бустерные вакцины против коронавируса 20 сентября. Некоторые эксперты в области здравоохранения сочли этот шаг преждевременным и политически обусловленным. Особенное беспокойство у некоторых вызывает факт того, что FDA пока не закончило анализ данных по бустерам.

Endpoints News также сообщал, что чиновники FDA недовольны тем, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и их Консультативный комитет участвуют в принятии решений, которые, по их мнению, должны приниматься FDA. Последней каплей, по мнению издания, стало то, что Белый дом принял решение о ревакцинации, не дождавшись заключения от FDA.

При этом координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс сообщил, что решение о введении бустерных доз было принято целым рядом высокопоставленных чиновников в области здравоохранения, в том числе исполняющей обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок. Так он прокомментировал вопрос о том, повлияет ли отставка высокопоставленных сотрудников FDA на доверие к агентству.

«Наши медицинские эксперты, изучив все доступные данные, вынесли клиническое решение о том, что пора подготовить американцев к повторной вакцинации», — отметил он.

Николай Соколов

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