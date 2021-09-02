Антипаразитарный препарат ивермектин стал популярен в США как средство от COVID-19

В США увеличился спрос на антипаразитарный препарат ивермектин. В последние несколько недель в сети распространилась ложная информация о нем как лекарстве от COVID-19, сообщает новостное агентство CNBC.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, количество выписанных рецептов на ивермектин увеличилось в 24 раза за последнее время. Число рецептов, выписываемых каждую неделю, составляет 88 тыс.

Ивермектин, как правило, используется для лечения и профилактики паразитов у животных. Врачи могут прописывать его людям в небольших дозах для лечения головных вшей. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США вынуждено было написать в Twitter: «Вы же не лошади. И не коровы. Серьезно. Хватит».

Интернет-магазин Amazon добавил предупреждение при поиске ивермектина, остерегающее от применения лекарства для лечения людей и предлагающее посетить сайт FDA для получения дополнительной информации. При этом в отзывах пользователи оставляют комментарии о пользе и эффективности препарата. «Две дозы и болезнь полностью прошла. Эта штука вне всякого сомнения работает. Слухи не врут», — говорится в одном из отзывов. Другой пользователь оставил указания по дозировке и прикрепил ссылку на веб-сайт, пропагандирующий дезинформацию об ивермектине как «безопасном и действеннном» средстве для лечения заболевания, вызванного коронавирусом.

При этом в штате Огайо 31 августа судья выпустил распоряжение для местной больницы предоставить ивермектин больному тяжелой формой COVID-19. Врачи отказывались вводить препарат мужчине, находящемуся на грани смерти, но судебное предписание заставило их сделать это, пишет Guardian.

ВОЗ еще в марте рекомендовал применение данного препарата исключительно в рамках клинических испытаний. Одно из крупнейших испытаний препарата было остановлено в начале этого месяца Комитетом по мониторингу данных, поскольку препарат оказался не более эффективным, чем плацебо.

Препарат получает популярность также в Австралии, Бразилии, Южной Корее, Франции, Латинской Америке, Африке. Местные министерства здравоохранения сообщают о случаях отравления ивермектином.

Владимир Заболотских

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