Аптечные продажи вновь стали расти в натуральном выражении

С января по июль 2021 года аптеки реализовали 2,9 млрд упаковок лекарств на сумму 667 млрд руб. Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, прирост продаж в рублях составил 10%, в упаковках рынок снизился на 7% относительно аналогичного периода 2020 года. При этом летом наметилась тенденция к росту рынка также и в натуральном выражении.
За первые семь месяцев 2021 года продажи лекарств в аптеках выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили примерно 667 млрд руб. В упаковках продажи снизились на 7%. Летом, в июне и июле, снижение рынка в упаковках сменилось ростом.
Динамика рынка
В начале июня 2021 года оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации зафиксировал всплеск заболеваемости COVID-19. Очередная волна эпидемии стимулировала аптечные продажи лекарств. Так в июне натуральные продажи выросли на 5%, а в июле на 1% относительно тех же месяцев 2020 года. Ранее, в течение года рынок в упаковках только снижался относительно тех же месяцев 2020 года.
Средняя цена упаковки лекарства в аптеках в январе–июле выросла на 19%. В первые семь месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость упаковки была 197 руб., в этот же период 2021 года она составила уже 234 руб. за упаковку. Рецептурные препараты стоили в среднем 327 руб. за условную единицу. Средняя стоимость упаковки безрецептурного средства – 178 руб.
Источник: AlphaRM
Источник: AlphaRM
Драйверами роста аптечного рынка по-прежнему остается группа антикоагулянтов – у этой группы в ТОР10 терапевтических групп максимальный прирост как в рублях (+27%), так и в упаковках (+11%). Антикоагулянты в исследуемый период занимают второе место в рейтинге АТС-групп. Первое место сохраняет за собой группа ингибиторы-АПФ (в нее входят большей частью гипертензивные средства). Продажи этих препаратов с января по июль 2021 года выросли на 4% в стоимостном выражении, в упаковках же спрос упал на 5% относительно того же периода 2020 года.
Лидеры аптечного рынка
Лидеры рынка среди корпораций Bayer (доля рынка 4,7%) и Novartis (доля рынка 3,8%) сохранили за собой первое и второе место относительно первых семи месяцев прошлого года. На третью строчку поднялась Stada (доля 3,6%). Компания Sanofi спустилась на две строчки вниз на пятое место. Отечественная компания «Отисифарм» продолжила догонять лидеров, заняв четвертое место.
В ТОР10 все корпораций нарастили объем продаж за исключением компании Sanofi – у нее сокращение на 1,8%. Более всего в портфеле компании снизились продажи антикоагулянта «Клексан». С января по июль 2021 года реализация препарата из аптек сократилась на 30% в рублях и на 43% в упаковках относительно аналогичного периода 2020 года.
Максимальный прирост в первой десятке у «Отисифарм» (+16,5%). У лидера рынка Bayer прирост в рублях составил +13,8%.
|ТОР10 корпораций в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-июле 2021 года
|Рейтинг
|Корпорация
|Доля продаж, %
|Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, %
|Январь-июль 2021
|Январь-июль 2020
|1
|1
|Bayer
|4,7
|13,8
|2
|2
|Novartis
|3,8
|3,9
|3
|4
|Stada
|3,6
|6,7
|4
|5
|Отисифарм
|3,6
|16,5
|5
|3
|Sanofi
|3,5
|-1,8
|6
|6
|Abbott
|3,2
|7,2
|7
|7
|Servier
|3,1
|5,7
|8
|8
|Teva
|3,0
|4,3
|9
|9
|Krka
|2,7
|5,1
|10
|11
|GSK
|2,6
|12,7
|Источник: AlphaRM
Рост объема продаж компании «Отисифарм» в большей степени связан с увеличением спроса на противовирусный препарат «Арбидол». Продажи этого лекарства относительно января – июля 2020 года в стоимостном выражении выросли на 58%, а в натуральном на 42%. «Арбидол» в ТОР10 брендов занял второе место после лидера рынка «Ксарелто» (рост продаж +37%). Еще один антикоагулянт «Эликвис» поднялся с восьмой на третью строчку. Это самый высокий показатель в десятке лидеров среди брендов. Несмотря на высокую стоимость лидирующих препаратов, у всех участников первой пятерки сохраняется значительный рост в денежном выражении. Единственным исключением стал бренд «Ингавирин». Его продажи с января по июль 2021 года сократились в рублях на 12% относительно аналогичного периода прошлого года.
|ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-июле 2021 года
|Рейтинг
|Бренд
|Доля продаж, %
|Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, %
|Средняя цена, руб.
|Прирост средней цены январь-июль 2021/январь-июль 2020, %
|Январь-июль 2021
|Январь-июль 2020
|1
|1
|Ксарелто
|1,3
|37,2
|3569
|12,0
|2
|3
|Арбидол
|1,0
|58,5
|508
|11,3
|3
|8
|Эликвис
|1,0
|89,2
|1767
|3,2
|4
|4
|Детралекс
|0,8
|18,1
|1618
|4,0
|5
|15
|Гептрал
|0,6
|59,4
|1744
|2,2
|6
|5
|Нурофен
|0,6
|8,3
|183
|-1,8
|7
|2
|Ингавирин
|0,6
|-12,2
|735
|8,8
|8
|7
|Мексидол
|0,6
|15,9
|444
|-0,7
|9
|10
|Пенталгин
|0,6
|15,2
|194
|5,7
|10
|9
|Конкор
|0,5
|1,0
|224
|-2,4
|Источник: AlphaRM
Более 19% ритейла занимает рынок Москвы и Московской области. В столице, активно реализующийся аптеками бренд «Арбидол» занимает только 13-ое место по стоимостному объему. В других регионах препарат пользуется большим спросом, более того в некоторых регионах выходит в лидеры среди остальных брендов. Примером таких субъектов могут служить Красноярский край, Республика Татарстан, Иркутская область и т.д. В данных регионах противовирусное средство «Арбидол» оказалось на первом месте.
В лидирующих по аптечным продажам субъектах РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край) первенство за маркой «Ксарелто». В некоторых других регионах на первую строчку поднялся антикоагулянт «Эликвис», например в Новосибирской области.
Вероника Догузова
pharmvestnik