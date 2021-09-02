Аптечные продажи вновь стали расти в натуральном выражении

С января по июль 2021 года аптеки реализовали 2,9 млрд упаковок лекарств на сумму 667 млрд руб. Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, прирост продаж в рублях составил 10%, в упаковках рынок снизился на 7% относительно аналогичного периода 2020 года. При этом летом наметилась тенденция к росту рынка также и в натуральном выражении.

За первые семь месяцев 2021 года продажи лекарств в аптеках выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили примерно 667 млрд руб. В упаковках продажи снизились на 7%. Летом, в июне и июле, снижение рынка в упаковках сменилось ростом.

Динамика рынка

В начале июня 2021 года оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации зафиксировал всплеск заболеваемости COVID-19. Очередная волна эпидемии стимулировала аптечные продажи лекарств. Так в июне натуральные продажи выросли на 5%, а в июле на 1% относительно тех же месяцев 2020 года. Ранее, в течение года рынок в упаковках только снижался относительно тех же месяцев 2020 года.

Средняя цена упаковки лекарства в аптеках в январе–июле выросла на 19%. В первые семь месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость упаковки была 197 руб., в этот же период 2021 года она составила уже 234 руб. за упаковку. Рецептурные препараты стоили в среднем 327 руб. за условную единицу. Средняя стоимость упаковки безрецептурного средства – 178 руб.

Источник: AlphaRM

Источник: AlphaRM

Драйверами роста аптечного рынка по-прежнему остается группа антикоагулянтов – у этой группы в ТОР10 терапевтических групп максимальный прирост как в рублях (+27%), так и в упаковках (+11%). Антикоагулянты в исследуемый период занимают второе место в рейтинге АТС-групп. Первое место сохраняет за собой группа ингибиторы-АПФ (в нее входят большей частью гипертензивные средства). Продажи этих препаратов с января по июль 2021 года выросли на 4% в стоимостном выражении, в упаковках же спрос упал на 5% относительно того же периода 2020 года.

Лидеры аптечного рынка

Лидеры рынка среди корпораций Bayer (доля рынка 4,7%) и Novartis (доля рынка 3,8%) сохранили за собой первое и второе место относительно первых семи месяцев прошлого года. На третью строчку поднялась Stada (доля 3,6%). Компания Sanofi спустилась на две строчки вниз на пятое место. Отечественная компания «Отисифарм» продолжила догонять лидеров, заняв четвертое место.

В ТОР10 все корпораций нарастили объем продаж за исключением компании Sanofi – у нее сокращение на 1,8%. Более всего в портфеле компании снизились продажи антикоагулянта «Клексан». С января по июль 2021 года реализация препарата из аптек сократилась на 30% в рублях и на 43% в упаковках относительно аналогичного периода 2020 года.

Максимальный прирост в первой десятке у «Отисифарм» (+16,5%). У лидера рынка Bayer прирост в рублях составил +13,8%.

ТОР10 корпораций в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-июле 2021 года Рейтинг Корпорация Доля продаж, % Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, % Январь-июль 2021 Январь-июль 2020 1 1 Bayer 4,7 13,8 2 2 Novartis 3,8 3,9 3 4 Stada 3,6 6,7 4 5 Отисифарм 3,6 16,5 5 3 Sanofi 3,5 -1,8 6 6 Abbott 3,2 7,2 7 7 Servier 3,1 5,7 8 8 Teva 3,0 4,3 9 9 Krka 2,7 5,1 10 11 GSK 2,6 12,7 Источник: AlphaRM

Рост объема продаж компании «Отисифарм» в большей степени связан с увеличением спроса на противовирусный препарат «Арбидол». Продажи этого лекарства относительно января – июля 2020 года в стоимостном выражении выросли на 58%, а в натуральном на 42%. «Арбидол» в ТОР10 брендов занял второе место после лидера рынка «Ксарелто» (рост продаж +37%). Еще один антикоагулянт «Эликвис» поднялся с восьмой на третью строчку. Это самый высокий показатель в десятке лидеров среди брендов. Несмотря на высокую стоимость лидирующих препаратов, у всех участников первой пятерки сохраняется значительный рост в денежном выражении. Единственным исключением стал бренд «Ингавирин». Его продажи с января по июль 2021 года сократились в рублях на 12% относительно аналогичного периода прошлого года.

ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-июле 2021 года Рейтинг Бренд Доля продаж, % Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены январь-июль 2021/январь-июль 2020, % Январь-июль 2021 Январь-июль 2020 1 1 Ксарелто 1,3 37,2 3569 12,0 2 3 Арбидол 1,0 58,5 508 11,3 3 8 Эликвис 1,0 89,2 1767 3,2 4 4 Детралекс 0,8 18,1 1618 4,0 5 15 Гептрал 0,6 59,4 1744 2,2 6 5 Нурофен 0,6 8,3 183 -1,8 7 2 Ингавирин 0,6 -12,2 735 8,8 8 7 Мексидол 0,6 15,9 444 -0,7 9 10 Пенталгин 0,6 15,2 194 5,7 10 9 Конкор 0,5 1,0 224 -2,4 Источник: AlphaRM

Более 19% ритейла занимает рынок Москвы и Московской области. В столице, активно реализующийся аптеками бренд «Арбидол» занимает только 13-ое место по стоимостному объему. В других регионах препарат пользуется большим спросом, более того в некоторых регионах выходит в лидеры среди остальных брендов. Примером таких субъектов могут служить Красноярский край, Республика Татарстан, Иркутская область и т.д. В данных регионах противовирусное средство «Арбидол» оказалось на первом месте.

В лидирующих по аптечным продажам субъектах РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край) первенство за маркой «Ксарелто». В некоторых других регионах на первую строчку поднялся антикоагулянт «Эликвис», например в Новосибирской области.

Вероника Догузова

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