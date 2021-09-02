Правительство установило правило «второй лишний» при госзакупках электронного медоборудования

Медицинское оборудование попало под действие правила «второй лишний» при госзакупках. Теперь заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции. В список попало около 30 позиций, среди которых томографы, аппараты УЗИ, ИВЛ, холодильное оборудование и операционные светильники.
Правительство распространило правило «второй лишний» при госзакупках на некоторые виды медицинского оборудования. Его вывели из-под действия Постановления Правительства №102 от 05 февраля 2015 года и включили в перечень радиоэлектронной продукции Постановления Правительства №878 от 10 июля 2019 года. Оба документа регламентировали правило «третий лишний», по которому заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной продукции при наличии не менее двух заявок с предложениями аналогичной российской или евразийской продукции.
Новое Постановление Правительства №1432 от 28 августа 2021 года, инициированное Минпромторгом, устанавливает более жесткие правила импортозамещения – вводит правило «второй лишний». Заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции.
В обновленном перечне более 170 позиций. Из медицинского оборудования в него попали:
- радиологические информационные системы;
- устройства электрофореза белков сыворотки крови;
- анализаторы, гемоглобинометры, глюкометры индивидуальные;
- суховоздушные термостаты;
- компьютерные томографы;
- маммографы;
- рентгеновские аппараты;
- С-дуга
- эндоскопические комплексы;
- системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ, гамма-камеры);
- гамма-терапевтические аппараты;
- электрокардиографы;
- оториноскопы;
- тонометры измерения внутриглазного давления;
- приборы для исследования звуковых колебаний человека;
- анализаторы глюкозы;
- кардиомониторы;
- аппараты УЗИ;
- неонатальные фитотерапевтические облучатели;
- дефибрилляторы;
- неонатальные обогреватели;
- аппараты поддержки дыхания для новорожденных;
- инкубаторы для новорожденных;
- кольпоскопы;
- операционные светильники;
- медицинские и лабораторные холодильники и морозильники;
- обеззараживали воздуха;
- электрохирургические аппараты;
- стерилизаторы;
- аппараты для ингаляционного наркоза;
- аппараты ИВЛ.
При закупках импортной продукции, включенной в новый перечень, заказчики должны будут получить разрешение в Минпромторге, обосновав его необходимость. Информация о продукции должна содержаться в едином реестре российской электронной продукции или в реестре евразийской промышленной продукции.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
«Этот акт – логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники», — прокомментировал новые правила замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.
В июне «ФВ» писал, что Минпромторг разработал стратегию развития обрабатывающей промышленности «Новый облик промышленности». В стратегию в числе семи инициатив войдет программа по развитию фарм- и медпромышленности «Промышленность для здравоохранения». Для достижения цели правительству и отрасли был поставлен ряд задач.
В их числе, формирование правового поля для защиты внутреннего рынка, доступа на рынок новых продуктов; стимулирование гарантированного спроса со стороны государства; сокращение числа «вечнозеленых» патентов. Для решения этой задачи Минпромторг планировал во второй половине 2021 года утвердить правило «второго лишнего», которое коснется не только медицинской техники, но и ограничения госзакупок стратегически значимых лекарств, произведенных не из отечественной субстанции.