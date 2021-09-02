Правительство установило правило «второй лишний» при госзакупках электронного медоборудования

Правительство распространило правило «второй лишний» при госзакупках на некоторые виды медицинского оборудования. Его вывели из-под действия Постановления Правительства №102 от 05 февраля 2015 года и включили в перечень радиоэлектронной продукции Постановления Правительства №878 от 10 июля 2019 года. Оба документа регламентировали правило «третий лишний», по которому заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной продукции при наличии не менее двух заявок с предложениями аналогичной российской или евразийской продукции.

Новое Постановление Правительства №1432 от 28 августа 2021 года, инициированное Минпромторгом, устанавливает более жесткие правила импортозамещения – вводит правило «второй лишний». Заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции.

В обновленном перечне более 170 позиций. Из медицинского оборудования в него попали:

радиологические информационные системы; устройства электрофореза белков сыворотки крови; анализаторы, гемоглобинометры, глюкометры индивидуальные; суховоздушные термостаты; компьютерные томографы; маммографы; рентгеновские аппараты; С-дуга эндоскопические комплексы; системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ, гамма-камеры); гамма-терапевтические аппараты; электрокардиографы; оториноскопы; тонометры измерения внутриглазного давления; приборы для исследования звуковых колебаний человека; анализаторы глюкозы; кардиомониторы; аппараты УЗИ; неонатальные фитотерапевтические облучатели; дефибрилляторы; неонатальные обогреватели; аппараты поддержки дыхания для новорожденных; инкубаторы для новорожденных; кольпоскопы; операционные светильники; медицинские и лабораторные холодильники и морозильники; обеззараживали воздуха; электрохирургические аппараты; стерилизаторы; аппараты для ингаляционного наркоза; аппараты ИВЛ.

При закупках импортной продукции, включенной в новый перечень, заказчики должны будут получить разрешение в Минпромторге, обосновав его необходимость. Информация о продукции должна содержаться в едином реестре российской электронной продукции или в реестре евразийской промышленной продукции.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

«Этот акт – логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники», — прокомментировал новые правила замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

В июне «ФВ» писал, что Минпромторг разработал стратегию развития обрабатывающей промышленности «Новый облик промышленности». В стратегию в числе семи инициатив войдет программа по развитию фарм- и медпромышленности «Промышленность для здравоохранения». Для достижения цели правительству и отрасли был поставлен ряд задач.

В их числе, формирование правового поля для защиты внутреннего рынка, доступа на рынок новых продуктов; стимулирование гарантированного спроса со стороны государства; сокращение числа «вечнозеленых» патентов. Для решения этой задачи Минпромторг планировал во второй половине 2021 года утвердить правило «второго лишнего», которое коснется не только медицинской техники, но и ограничения госзакупок стратегически значимых лекарств, произведенных не из отечественной субстанции.

pharmvestnik