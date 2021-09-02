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Правительство установило правило «второй лишний» при госзакупках электронного медоборудования

Медицинское оборудование попало под действие правила «второй лишний» при госзакупках. Теперь заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции. В список попало около 30 позиций, среди которых томографы, аппараты УЗИ, ИВЛ, холодильное оборудование и операционные светильники.

Правительство распространило правило «второй лишний» при госзакупках на некоторые виды медицинского оборудования. Его вывели из-под действия Постановления Правительства №102 от 05 февраля 2015 года и включили в перечень радиоэлектронной продукции Постановления Правительства №878 от 10 июля 2019 года. Оба документа регламентировали правило «третий лишний», по которому заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной продукции при наличии не менее двух заявок с предложениями аналогичной российской или евразийской продукции.

Новое Постановление Правительства №1432 от 28 августа 2021 года, инициированное Минпромторгом, устанавливает более жесткие правила импортозамещения – вводит правило «второй лишний». Заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции.

В обновленном перечне более 170 позиций. Из медицинского оборудования в него попали:

  1. радиологические информационные системы;
  2. устройства электрофореза белков сыворотки крови;
  3. анализаторы, гемоглобинометры, глюкометры индивидуальные;
  4. суховоздушные термостаты;
  5. компьютерные томографы;
  6. маммографы;
  7. рентгеновские аппараты;
  8. С-дуга
  9. эндоскопические комплексы;
  10. системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ, гамма-камеры);
  11. гамма-терапевтические аппараты;
  12. электрокардиографы;
  13. оториноскопы;
  14. тонометры измерения внутриглазного давления;
  15. приборы для исследования звуковых колебаний человека;
  16. анализаторы глюкозы;
  17. кардиомониторы;
  18. аппараты УЗИ;
  19. неонатальные фитотерапевтические облучатели;
  20. дефибрилляторы;
  21. неонатальные обогреватели;
  22. аппараты поддержки дыхания для новорожденных;
  23. инкубаторы для новорожденных;
  24. кольпоскопы;
  25. операционные светильники;
  26. медицинские и лабораторные холодильники и морозильники;
  27. обеззараживали воздуха;
  28. электрохирургические аппараты;
  29. стерилизаторы;
  30. аппараты для ингаляционного наркоза;
  31. аппараты ИВЛ.

При закупках импортной продукции, включенной в новый перечень, заказчики должны будут получить разрешение в Минпромторге, обосновав его необходимость. Информация о продукции должна содержаться в едином реестре российской электронной продукции или в реестре евразийской промышленной продукции.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

«Этот акт – логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники», — прокомментировал новые правила замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

В июне «ФВ» писал, что Минпромторг разработал стратегию развития обрабатывающей промышленности «Новый облик промышленности». В стратегию в числе семи инициатив войдет программа по развитию фарм- и медпромышленности «Промышленность для здравоохранения». Для достижения цели правительству и отрасли был поставлен ряд задач.

В их числе, формирование правового поля для защиты внутреннего рынка, доступа на рынок новых продуктов; стимулирование гарантированного спроса со стороны государства; сокращение числа «вечнозеленых» патентов. Для решения этой задачи Минпромторг планировал во второй половине 2021 года утвердить правило «второго лишнего», которое коснется не только медицинской техники, но и ограничения госзакупок стратегически значимых лекарств, произведенных не из отечественной субстанции.

pharmvestnik

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2 сентября, 2021 | Просмотров: 95