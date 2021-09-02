FDA снова разрешило ранее приостановленное использование антител против COVID-19 от Eli Lilly

В США снова разрешили использовать комбинацию антител bamlanivimab и etesevimab от Eli Lilly против COVID-19. Ранее ее использование в стране было приостановлено, так как она не могла эффективно бороться с новыми штаммами коронавируса. Теперь ее можно будет применять в штатах, где такие варианты слабо распространены.

В США повторно разрешили использовать комбинацию антител bamlanivimab и etesevimab от Eli Lilly, пишет FiercePharma. Ее применение теперь разрешено в штатах, где еще не получили распространение варианты коронавируса, которые лучше сопротивляются лечению, такие как штамм «Дельта» из Индии или «Гамма» из Бразилии. Чтобы применять комбинацию, в штате должно быть не более 5% заражений такими вариантами. Это означает, что сейчас она доступна в более чем 20 штатах, в том числе в Огайо, Колорадо и Коннектикуте.

По тем данным, на которые ссылается Eli Lilly в своем заявлении, препараты «сохранили нейтрализующую активность» против варианта «Дельта», который в настоящее время является причиной почти 96% случаев заражений в США. Комбинация также эффективна против варианта «Альфа», который был впервые обнаружен в Великобритании, отмечает компания.

В конце июня комбинацию bamlanivimab и etesevimab запретили распространять на территории США. Согласно информации американских органов здравоохранения, она «не проявляла активность против всех» вариантов коронавируса. До этого, в апреле, FDA также отзывало разрешение на экстренное использование bamlanivimab в качестве монотерапии.

В итоге во II квартале этого года продажи антител компании против COVID-19 упали до 149 млн долл. Два квартала подряд до этого компания зарабатывала на них более 800 млн долл.

В последние месяцы на рынке стала доминировать комбинация антител REGEN-COV от Regeneron, пишет FiercePharma. Комбинация casirivimab и imdevimab этим летом получила одобрение FDA в качестве инструмента постконтактной профилактики, а во II квартале эти препараты принесли компании прибыль в 2,6 млрд долл. Другое антитело против COVID-19 — sotrovimab от GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology — конце мая получило разрешение FDA на производство, но у компаний нет контрактов на осуществление федеральных поставок.

Помимо своей комбинации антител Eli Lilly также имеет разрешение FDA на экстренное применение препарата «Олумиант» от ревматоидного артрита для госпитализированных с COVID-19 пациентов, которым требуется дополнительный кислород.

Николай Соколов

pharmvestnik