Опрос: почти половина первостольников зарабатывает меньше 35 тысяч рублей в месяц

Большая часть (56%) первостольников не довольны уровнем оплаты своего труда. Они считают, что получаемая зарплата не компенсирует их трудозатраты, и хотели бы получать больше – выяснило по результатам опроса сообщество «Фарма РФ». Из 622 опрошенных сотрудников аптек менее 25 тысяч рублей получают 12% респондентов, самая многочисленная группа – 36% – зарабатывает от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. Большая часть (56%) первостольников не довольны уровнем оплаты своего труда. Они считают, что получаемая зарплата не компенсирует их трудозатраты, и хотели бы получать больше – выяснило по результатам опроса сообщество «Фарма РФ». Из 622 опрошенных сотрудников аптек менее 25 тысяч рублей получают 12% респондентов, самая многочисленная группа – 36% – зарабатывает от 25 до 35 тысяч рублей в месяц.

Опрос проводился со 2 по 23 августа 2021 года.

Зарплата еще 21% опрошенных составляет от 35 до 45 тысяч рублей, 18% – от 45 до 55 тысяч рублей. От 55 до 65 тысяч получают 8%, больше 65 тысяч – 5%. Довольны уровнем своей зарплаты 9%, а 35% заявили, что зарплата компенсирует затрачиваемые на работе усилия, но не в полной мере.

Заработок почти половины (45%) сотрудников аптек зависит от продаж, остальные работают на фиксированном окладе, из них 28% получают еще и премии. Четверти опрошенных (26%) компенсируются переработки, 16% – подрабатывают.

У большинства (53%) зарплата в последние два года не менялась, у 27% – уменьшилась. Вырос заработок у 18% респондентов.

В июле 2021 года сообщество «Фарма РФ» выяснило, что 64% сотрудников аптек, специалистов фарминдустрии и людей с профильным образованием не считают прививку от коронавирусной инфекции обязательной для работников отрасли. В опросе участвовали 835 человек.