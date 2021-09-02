Опрос: почти половина первостольников зарабатывает меньше 35 тысяч рублей в месяц

Опрос проводился со 2 по 23 августа 2021 года.
Зарплата еще 21% опрошенных составляет от 35 до 45 тысяч рублей, 18% – от 45 до 55 тысяч рублей. От 55 до 65 тысяч получают 8%, больше 65 тысяч – 5%. Довольны уровнем своей зарплаты 9%, а 35% заявили, что зарплата компенсирует затрачиваемые на работе усилия, но не в полной мере.
Заработок почти половины (45%) сотрудников аптек зависит от продаж, остальные работают на фиксированном окладе, из них 28% получают еще и премии. Четверти опрошенных (26%) компенсируются переработки, 16% – подрабатывают.
У большинства (53%) зарплата в последние два года не менялась, у 27% – уменьшилась. Вырос заработок у 18% респондентов.
В июле 2021 года сообщество «Фарма РФ» выяснило, что 64% сотрудников аптек, специалистов фарминдустрии и людей с профильным образованием не считают прививку от коронавирусной инфекции обязательной для работников отрасли. В опросе участвовали 835 человек.
Фото: almamater13.ru