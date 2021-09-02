КНДР отказалась от поставок вакцин по программе COVAX

Северная Корея отказалась от поставок около 3 млн доз вакцины от коронавируса китайской Sinovac Biotech через международный механизм COVAX, порекомендовав отправить эти препараты в страны, где в них нуждаются больше, сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно источнику газеты, министерство общественного здравоохранения республики обосновало отказ от помощи нехваткой вакцин в других регионах мира. По официальным данным, в КНДР на данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии Пхеньян полностью закрыл границы.

Вакцины от Sinovac предлагала международная программа COVAX, учрежденная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами для обеспечения равного доступа к вакцинации от коронавируса на планете. В газете отмечают, что ее финансируют по большей части развитые западные страны.

Ранее южнокорейский Институт стратегии безопасности сообщал, что КНДР отказалась от ввоза вакцины британско-шведской компании AstraZeneca из-за побочных эффектов.

gxpnews