Миллионы дыхательных аппаратов по всему миру заменит Philips

Голландская компания Philips объявила о начале в сентябре 2021 года масштабной кампании по ремонту и замене миллионов дыхательных аппаратов в США и на большинстве других мировых рынков для устранения потенциальных рисков для здоровья, которые вызвали эти аппараты.

В июне этого года компанией были отозваны около четырех миллионов собственных дыхательных аппаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких из-за вероятности того, что часть пенопласта разрушится и станет токсичной, потенциально вызывая рак. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Philips заявили о получении разрешения от Администрации США по продуктам питания и лекарства (FDA) на доработку аппаратов DreamStation. Это позволит заменить пеноматериал для шумопоглощения новым материалом.

В США продали более половины таких аппаратов. На полную замену уйдет около года, добавили в компании.

С того момента, как было отозвано дефектное медицинское оборудование, акции Philips потеряли около 15% своей стоимости из-за опасений инвесторов о возможных расходах, вызванных поданными в связи с этим делом коллективными исками.

Компания Philips на сегодня зарезервировала 500 миллионов евро (590 миллионов долларов) на то, чтобы отозвать медицинскую технику в первой половине 2021 года.

gxpnews