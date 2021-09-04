Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 сентября в ходе марафона «Новое знание» поделился мнением, что взаимное признание зарубежных и отечественных вакцин от коронавирусной инфекции должно произойти в текущем году. Ни один из российских препаратов от COVID-19 еще не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и европейским регулятором, в свою очередь Минздрав РФ не признает ни одну из зарубежных вакцин. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 сентября в ходе марафона «Новое знание» поделился мнением, что взаимное признание зарубежных и отечественных вакцин от коронавирусной инфекции должно произойти в текущем году. Ни один из российских препаратов от COVID-19 еще не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и европейским регулятором, в свою очередь Минздрав РФ не признает ни одну из зарубежных вакцин.

Дмитриев полагает, что в скором времени «страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний «большой фармы». Он уверен, что в ближайшее время все вакцины будут признаны в разных странах и станут взаимозаменяемыми.

В начале июля 2021 года более 5 тысяч российских участников клинических испытаний вакцины от COVID-19 китайской компании CanSino Biologics сообщили о том, что они не учитываются в РФ как вакцинированные и не могут получить сертификаты, также их данные не могут быть занесены в систему ЕМИАС, что делает невозможным получение QR-кодов для плановой госпитализации или похода в кафе в Москве. Ранее на Change.org была опубликована адресованная президенту Владимиру Путину и Правительству РФ петиция с просьбой допустить в Россию иностранные вакцины от COVID-19.

В августе уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что считает необходимым допустить в Россию вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не поддержал инициативу Титова, заявив, что в России достаточно своих вакцин.

В РФ зарегистрировано пять вакцин от коронавирусной инфекции – Спутник V и Спутник Лайт от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, КовиВак от Центра им. М.П. Чумакова, ЭпиВакКорона и ЭпиВакКорона-Н от ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

ВОЗ выдала разрешение на использование вакцин против коронавирусной инфекции от Pfizer и BioNTech (BNT162b2), AstraZeneca (AZD-1222), Johnson & Johnson, Modernа, Sinopharm и Sinovac. В конце июня ВОЗ провела инспекцию четырех российских площадок, на которых выпускается Спутник V, в результате проверки у организации возникли замечания к заводу «Фармстандарт-УфаВита».

Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) к применению разрешены препараты BNT162b2, AZD-1222, вакцины от Modernа и Johnson & Johnson. На рассмотрении находятся документы на одобрение еще пяти вакцин от коронавирусной инфекции, среди которых препараты от Novavax, CureVac и российский Спутник V.

Несмотря на то что Спутник V не сертифицирован EMA, министерство здравоохранения Словакии в марте 2021 года разрешило использовать препарат для вакцинации своего населения от коронавирусной инфекции, однако с 1 сентября в стране прекратили применять эту вакцину.

Источник: РИА Новости

Фото: bbc.com

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