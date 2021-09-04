Wildberries начала продавать лекарства

В интернет-магазине Wildberries можно заказать на дом безрецептурные лекарственные препараты, на маркетплейсе появился раздел «Фармацевтика», следует из данных сайта. До обновления Правил дистанционной торговли на Wildberries продавалась только парафармацевтика. В интернет-магазине Wildberries можно заказать на дом безрецептурные лекарственные препараты, на маркетплейсе появился раздел «Фармацевтика», следует из данных сайта. До обновления Правил дистанционной торговли на Wildberries продавалась только парафармацевтика.

На 3 сентября 2021 года на Wildberries были представлены лекарства от сетей «Самсон-Фарма», «Монастырёв.рф». Их можно доставить с курьером по указанному адресу, самовывоз недоступен.

«Самсон-Фарма» уже сотрудничает с конкурентом Wildberries – «Яндекс.Маркет», также недавно запустившим доставку лекарств. При заказе на «Яндекс.Маркет» товары можно получить и в выбранной аптеке.

В Wildberries на вопросы Vademecum не ответили.

С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в Правила дистанционной торговли лекарствами. Если раньше запустить услугу по доставке препаратов могла сеть, имеющая не менее десяти точек и свой сайт, то теперь эти ограничения сняты. В правилах появилось понятие «агрегаторы» и регламент работы с ними аптечных сетей. Аптечные сети теперь могут, в случае заключения договора, размещать свои товары на сайтах агрегаторов, а агрегаторы получают право принимать оплату товаров. Сайты агрегаторов должны быть прописаны в выданном аптечной сети разрешении Росздравнадзора (пока подобные изменения в опубликованном реестре ведомства не отображены).

Этими изменениями уже воспользовался «Яндекс.Маркет», сотрудничающий пока с «Диалогом», «Риглой» и «Самсон-Фармой». «Яндекс.Маркет» ввел экспресс-доставку за 1-2 часа, Wildberries доставляет пока несколько дней. «Яндекс» также может получить разрешение от Росздравнадзора.