Wildberries начала продавать лекарства Счетная палата выступила за включение малых фармкомпаний в программу госзакупок » Минздрав России отменил госрегистрацию семи лекарств Министерство здравоохранения Российской Федерации 3 сентября отменило государственную регистрацию и исключило из государственного реестра лекарственных средств семь лекарственных препаратов. Среди них: – «Диклак®» (диклофенак), таблетки с пролонгированным высвобождением, 75 мг, 100 мг, производства Салютас Фарма ГмбХ (Германия). НПВП (нестероидный противовоспалительный препарат). – «Квинель®» (цитиколин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл, 250 мг/мл, производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия). Ноотропное средство. – «Компливит® кальций Д3» (Кальция карбонат+Колекальциферол), таблетки жевательные, производства ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Россия). Кальциево-фосфорного обмена регулятор. – «Кордарон®» (амиодарон), раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл, производства Санофи Винтроп Индустрия (Франция). Антиаритмическое средство. – «Лескол® форте» (флувастатин), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производства Новартис Фармасьютика С.А. (Испания). Гиполипидемическое средство – ГМГ-КоА-редуктазы ингибитор. – «Летрозол-Тева» (летрозол), таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг, производства Интас Фармасьютикалс Лтд (Индия). Противоопухолевое средство – эстрогенов синтеза ингибитор. – «Мононайн®» (Фактор свертывания крови IX), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 ME, 1000 МЕ, производства СиЭсЭл Беринг ГмбХ (Германия). Гемостатическое средство. Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений. На прошлой неделе Минздрав России отменил регистрацию трех лекарственных средств. gxpnews