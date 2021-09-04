Sun Pharma полностью продала свое японское подразделение Kayuku за 3 млн долл.

Индийский производитель Sun Pharma продал свое японское подразделение Kayaku компании Shinshin Pharmaceutical за 3,2 млн долл. Вместе с дочерней компанией был продан завод в городе Токородзава.

Индийская фармацевтическая компания Sun Pharma продала весь пакет акций своего дочернего предприятия Kayaku Co., расположенного в Японии. Покупателем выступил японский производитель лекарств Shinshin Pharmaceutical, выплативший около 3,2 млн долл. Об этом пишет индийский онлайн-портал India Infonline.

Как сообщается, вместе с японским подразделением компания Shinshin приобрела завод в городе Токородзава, префектура Сайтама, и связанные с ним активы и пассивы. На нем выпускается фармацевтическая продукция для других компаний.

Кроме того, ранее Kayaku принадлежал завод Saitama. В связи с приобретением дочерней компании он был передан Sun Pharma Japan Technical Operations Limited, новообразованного подразделения Sun Pharma в Японии.

Владимир Заболотских

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