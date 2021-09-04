«Вектор» сообщил о менее 1% заболевших после полной вакцинации «ЭпиВакКороной»

В России больше 1 млн человек получили обе дозы вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона», при этом из них менее 1% заболели коронавирусом, заявили в центре «Вектор». Предпосылок для того, чтобы вакцина работала менее эффективно против штамма «Дельта», также нет.

Среди полностью вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона» россиян меньше 1% заболевают COVID-19. Об этом заявила замглавы центра «Вектор» — разработчика вакцины Татьяна Непомнящих, сообщает «Интерфакс». По ее словам, обе дозы «ЭпиВакКороны» уже получили больше 1 млн человек.

«Окончательные итоги пострегистрационных клинических исследований III/IV фазы еще не подведены, но мы можем говорить об уровне эффективности вакцины на основании того, что происходит в популяции. Мы видим, что эффективность трех применяемых в России вакцин примерно одинаковая — заболевает небольшое и примерно одинаковое количество полностью привитых людей», — сказала Непомнящих. Летом глава «Вектора» Ринат Максютов сообщал, что центр планирует опубликовать результаты пострегистрационных КИ в начале осени.

Как отметила Непомнящих, возникновение нового штамма коронавируса в России маловероятно из-за небольшой плотности населения и низкой связью между регионами. По ее словам, «Вектор» и научные центры Роспотребнадзора с начала прошлого года ведут мониторинг генетического разнообразия штаммов, циркулирующих в России.

«Сейчас мы проводим исследования по двум направлениям. В рамках первого направления отслеживается генетическая изменчивость вируса, в том числе поэтому проводится масштабное секвенирование изолятов, выделенных в России. На данный момент мы видим, что в выбранных консервативных районах вируса значимых замен практически нет, и, таким образом, нет и предпосылок, чтобы наша вакцина работала хуже», — подчеркнула Непомнящих.

Григорий Дубов

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