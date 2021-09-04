Счетная палата выступила за включение малых фармкомпаний в программу госзакупок

Счетная палата (СП) планирует проработать вопрос создания условий для участия в закупках лекарств отечественных компаний с небольшими производственными мощностями. По словам зампредседателя СП, на протяжении многих лет в госзакупках участвуют одни и те же крупнейшие фармпроизводители.

Счетная палата предлагает обеспечить участие небольших производителей лекарств в госзакупках, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью РИА «Новости» в ходе Восточного экономического форума.

«Счетная палата считает необходимым проработать вопрос обеспечения условий для участия в закупках лекарственных препаратов отечественных фармпроизводителей, обладающих ограниченными производственными мощностями», — сказала Изотова.

По ее словам, в 2020 году лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП, выпускали 283 российских производителя. Из них 187 организаций участвовали в госзакупках на федеральном уровне (66%).

«При этом на протяжении многих лет в государственных закупках участвуют одни и те же организации, которые являются крупнейшими производителями лекарственных препаратов», — указала аудитор.

pharmvestnik