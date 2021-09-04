Компания Solopharm вышла на рынки Ближнего Востока и Латинской Америки

Solopharm преодолевает границы в своем стремлении обеспечить людей качественными и доступными препаратами. Два новых рынка появились на карте экспорта компании: Эквадор и Иордания.

Эквадор стал первой страной западного полушария, где Solopharm зарегистрировала свою продукцию. Линейка морской воды «ЛинАква» в регионе будет представлена четырьмя вариантами исполнения: Норм, Беби, Софт и Форте.

Особенно важным достижением для компании стал выход на рынок Ближнего Востока, отмечают в Solopharm. Уже этой осенью в Иордании на полках аптек появится назальный спрей «Олифрин».

Открытие двух новых рынков не только демонстрирует экспортные возможности компании Solopharm, но и говорит о востребованности разработок компании далеко за пределами страны. Такие возможности открываются благодаря профессиональной работе R&D команды Solopharm.

Современные технологии разработки и производства, высокие стандарты качества и доступная цена позволяют российской фармацевтической индустрии обеспечивать население необходимыми препаратами и медицинскими изделиями как в России, так и на международных рынках, резюмируют в Solopharm.

На правах рекламы

pharmvestnik