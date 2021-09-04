Правительство выделяет 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров по проекту «Санитарный щит»

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об открытии 15 ПЦР-центров и лабораторий для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Они появятся в крупных городах России в рамках стратегии «Санитарный щит», передает пресс-служба правительства.

«На эти цели мы направим 2 млрд рублей. Чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров. И лаборатории для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Также предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. Это необходимо для того, чтобы создать надежный «санитарный щит» страны и обезопасить граждан от распространения инфекций», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Также к 2024 году в России будет создано 15 лабораторий, работающих с очень заразными вирусами и бактериями, к 2030 году их станет 36. В настоящее время таких лабораторий три, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание». Кроме того, в пунктах пропуска через границу откроют пункты экспресс-диагностики на любой вирус.

О том, что Роспотребнадзор разработал стратегию «Санитарный щит страны», «ФВ» писал в апреле. Она в том числе предполагает ускоренное создание вакцин и тест-систем для выявления инфекций. Стратегия также включает в себя блоки развития лабораторной диагностики, совершенствования мониторинга угроз, а также просветительской деятельности.

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