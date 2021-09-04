Минздрав отозвал регистрацию препарата для лечения гемофилии из Перечня ВЗН

Минздрав по заявлению владельца исключил из государственного реестра лекарств одно из торговых наименований фактора свертываний крови IX. Решение ведомства отменило действие регистрационного удостоверения ЛСР-007363/09 от 17.09.2009 года на препарат «Мононайн», лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, 1000 МЕ, производитель СиЭсЭл Беринг ГмбХ, Германия.

Российская компания «Отисифарм» отозвала регистрацию витаминного препарата для лечения остеопороза – «Компливит кальций Д3» (кальция карбонат+колекальциферол), таблетки жевательные, мятные, регистрационное удостоверение ЛП-000071 от 07.12.2010 года.

Другие отозванные препараты

Вместе с ними регулятор отменил регистрацию еще 8 лекарственных препаратов:

«Диклак» (диклофенак), таблетки с пролонгированным высвобождением 75 мг, 100 мг, производитель Сандоз д.д., Словения, РУ П N011215/03 от 04.08.2010 г.;

«Квинель» (цитиколин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл, 250 мг/мл, производитель АО «Верофарм», Россия, РУ ЛП-003930 от 01.11.2016 г.;

«Кордарон» (амиодарон), раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, производитель Санофи-Авентис Франс, Франция, РУ П N014833/01 от 27.01.2009 г.;

«Лескол форте» (флувастатин), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производитель Новартис Фармасьютика С.А., Испания, РУ П N013398/01 от 13.06.2011 г.;

«Летрозол-Тева» (летрозол), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, производитель Интас Фармасьютикалс Лтд, Индия, РУ ЛСР-009008/09 от 10.11.2009 г.;

«Эксиджад» (деферазирокс), таблетки диспергируемые 125 мг, 250 мг, 500 мг, производитель Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцария, РУ ЛСР-001925/07 от 03.08.2007г.;

«Сульпирид» (сульпирид), раствор для приема внутрь 200 мг/5 мл, производитель Роземонт Фармасьютикалз Лтд, Великобритания, РУ ЛП-000913 от 18.10.2011 г.;

«Дипиридамол» (дипиридамол), суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл, производитель Роземонт Фармасьютикалз Лтд, Великобритания, РУ ЛП-000204 от 11.02.2011 г.

Таисия Кубрина

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