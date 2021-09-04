Компания группы ИСКЧ подала документы на проведение КИ четырехвалентной вакцины от гриппа

Компания «Развитие БиоТехнологий» подала в Минздрав документы для получения разрешения на проведение клинических исследований новой вакцины от гриппа. Препарат разработан в рамках инвестиционного соглашения, заключенного с компанией ИСКЧ.

Компания «Развитие БиоТехнологий» (РБТ) подала в Минздрав РФ документы для получения разрешения на проведение клинических исследований новой вакцины от гриппа. Доклинические исследования вакцины были проведены на базе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Об этом сообщается в пресс-релизе ИСКЧ, поступившем в редакцию.

Ранее «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) заключил с РБТ инвестиционное соглашение, согласно которому стороны направят инвестиции на разработку, доклинические и клинические исследования новой линейки адъювантов и вакцин, включая тетра-валентную гриппозную вакцину и вакцину против вируса папилломы человека.

РБТ — компания, которая внедряет платформу по созданию противовирусных вакцин-кандидатов на основе рекомбинантных белков на наночастицах. Платформа показала в доклинических исследованиях высокий профиль безопасности и необходимый уровень иммуногенности и эффективности.

РБТ в партнерстве с компанией «Бетувакс», входящей в группу ИСКЧ, разработала вакцину против коронавируса «Бетувакс-Ков-2». Этический комитет Минздрава разрешил клиническое исследование I-II фазы этой вакцины у взрослых добровольцев. Окончательное решение о начале исследования должен принять Минздрав.

Также РБТ занимается созданием вакцин от гриппа и вируса папилломы человека.

По словам разработчика, сооснователя и генерального директора РБТ Игоря Красильникова, вакцина представляет собой вирусоподобную частицу с сорбированными на ее поверхности антигенами четырех штаммов вируса гриппа. Это четырехвалентная вакцина, предназначенная для эпидемиологического сезона 2021/2022 года.

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