Вакцина от Sinovac против COVID-19 показала разные результаты в Чили и Бразилии

Вакцина против COVID-19 от китайской Sinovac показала эффективность в 65,9%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Чили и опубликованного в журнале the New England Journal of Medicine.

Исследование проводилось со 2 февраля по 1 мая 2021 года, в нем приняли участие около 10,2 млн человек. У людей, которые получили обе дозы вакцины, защита от появления симптомов составила 65,9%, от госпитализации — 87,5%, от попадания в реанимацию — 90,3%, а от смерти от коронавируса — 86,3%. Специалисты отмечают, что вакцина показывает одинаковую эффективность во всех возрастных группах, особенно среди лиц в возрасте 60 лет и старше.

В конце августа также были опубликованы данные по вакцине CoronaVac, собранные в Бразилии. В нем приняли участие 47,8 тыс. человек младше 50 лет, в основном жители города Сан-Паоло. Оно проводилось с 17 января по 29 апреля 2021 года. По данным бразильского исследования, эффективность против симптоматического COVID-19 составила 46,8% по прошествии 14 дней после получения второй дозы препарата. Против госпитализации эффективность составила 55,5%, против смертельных исходов — 61,2%.

В июне «ФВ» сообщал, что Китай разрешил экстренное использование вакцины CoronaVac, разработанной компаний Sinovac, для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вторую китайскую вакцину против COVID-19 от Sinovac 1 июня. Согласно оценке ВОЗ, CoronaVac обеспечивает 67%-ную защиту от симптоматических случаев COVID-19, снижает вероятность госпитализации и летального исхода на 85% и 80% соответственно. Решение позволит включить прививку в глобальную программу по обеспечению вакцинами в основном бедных стран COVAX.

Эффективность и безопасность китайской вакцины оценивалась ВОЗ на основе данных испытаний, организованных на территории Бразилии, Индонезии и Турции, в каждом из них принимали участие более 8 тыс. добровольцев. Наиболее распространенными побочными эффектами были боль в месте инъекции, головная боль, усталость и миалгия.

