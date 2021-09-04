Голикова заявила о планах создать к 2024 году 15 лабораторий для выявления опасных вирусов

К 2024 году в России будут созданы 15 лабораторий, работающих с очень заразными вирусами и бактериями, а к 2030 году их станет 36. К концу 2021 года в рамках «Санитарного щита» появятся тесты на грипп и ковид, которые будут выполняться за час, сообщила Голикова.

В рамках проекта «Санитарный щит» к 2024 году в России будет создано 15 лабораторий, работающих с очень заразными вирусами и бактериями, к 2030 году их станет 36. В настоящее время таких лабораторий три, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание», передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться», — сказала Голикова.

Голикова отметила, что проект создан для того, чтобы избежать социально-экономических последствий.

«В рамках данного проекта предполагается создание по всему периметру государственных границ России, в тех пунктах пропуска, которые сегодня существуют и созданы, организацию экспресс-диагностики, диагностики за час на любой вирус», — сказала Голикова. Она отметила, что получить результат экспресс-теста можно будет в течение 60 минут.

Вице-премьер снова отметила, что разработка вакцины от любой инфекции, согласно стратегии, должна происходить в течение четырех месяцев. «Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор. На сегодняшний день научные исследования, которые идут в этом направлении, позволяют нам обозначать такие сроки», — пояснила Голикова.

О том, что Роспотребнадзор разработал стратегию «Санитарный щит страны», «ФВ» писал в апреле. Она в том числе предполагает ускоренное создание вакцин и тест-систем для выявления инфекций. Стратегия также включает в себя блоки развития лабораторной диагностики, совершенствования мониторинга угроз, а также просветительской деятельности.

Елена Сидорова

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