Purdue Pharma получила иммунитет от обвинений в разжигании опиоидной эпидемии

Суд по делам о банкротстве США одобрил план выхода из банкротства фармацевтической компании Purdue Pharma, обвиненной в разжигании опиоидного кризиса в стране. Согласно подписанному судьей плану, производитель опиоидных препаратов станет общественной благотворительной организацией, а ее владельцы, семья Саклер, покинут сферу фармацевтической промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте Purdue.

После вступления плана в силу 4,3 млрд долл. поступят на счет Национального фонда по борьбе с опиоидной зависимостью (NOAT), созданного с целью финансирования деятельности по борьбе с опиоидной эпидемией в стране. Purdue прекратит свое существование, а ее оборотные средства будут переведены в недавно созданную компанию, основным владельцем которой будет NOAT.

Семья Саклер не будет иметь никакого отношения к новой фирме и выплатит в общей сумме 4,5 млрд долл., из которых 225 млн долл. выделены министерству юстиции США. Помимо этого, отмечается, что производитель займется «разработкой и распространением миллионов доз препаратов для лечения опиоидной зависимости и средств от передозировки».

Решение суда может быть обжаловано федеральными органами власти и органами власти штатов, которые продолжают выступать против реализации плана выхода производителя из банкротства. По их мнению, урегулирование данного дела противоречит основному закону страны и Саклеры должны внести большее количество средств. Многие активисты и специалисты в области права утверждают, что пострадавшие люди и органы власти были несправедливо лишены права подавать в суд на владельцев компании.

Purdue объявила себя банкротом в 2019 году, пытаясь разрешить таким образом более 2000 судебных исков, обвиняющих компанию в провоцировании опиоидного кризиса в США. Саклеры так и не признали свою вину. По их собственным подсчетам, им удалось заработать более десяти млрд долл. от продажи опиоидов. Они по-прежнему останутся одной из самых богатых семей в мире.

Еще одно крупное урегулирование, связанное с опиоидами, произошло в июле. Johnson & Johnson вместе с дистрибьюторами лекарственных средств AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson заключили соглашение на сумму 26 млрд долл. для разрешения судебных исков.

Владимир Заболотских

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