MSD начинает III стадию испытаний перорального препарата против COVID-19

Компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и Ridgeback Biotherapeutics объявили о начале III фазы клинических испытаний перорального противовирусного препарата molnupiravir в качестве профилактики от COVID-19.

В исследовании примут участие 1300 взрослых пациентов в возрасте 18 лет и старше, которые живут вместе с теми, у кого выявлен положительный результат теста на коронавирус и наличествуют симптомы заболеваний. Международное исследование MOVe-AHEAD будет проходить в разных странах на пяти континентах и ​​сравнит результаты группы, которая получает 800 мг molnupiravir каждые 12 часов в течение пяти дней, с группой плацебо.

«Поскольку пандемия продолжает разворачиваться и во многих местах по всему миру отмечаются всплески заражения, важно исследовать новые способы защиты людей от заражения симптоматическим заболеванием», — заявил старший вице-президент, руководитель отдела клинических исследований инфекционных заболеваний и вакцин научно-исследовательского подразделения MSD Николас Картсонис.

В январе компания MSD прекратила разработку двух кандидатных вакцин против COVID-19 и начала разрабатывать терапевтические средства MK-4482 (molnupiravir) и MK-7110 (ранее CD24Fc).

Molnupiravir остался последним препаратом MSD после того, как компания остановила разработку MK-7110. Программа MK-7110 была прекращена в апреле из-за технических, клинических и нормативных проблем, а также из-за перенасыщенности рынка терапевтических средств для госпитализированных пациентов с COVID-19.

Тогда же из-за неэфективности была отменена III фаза испытаний molnupiravir на госпитализированных пациентах. Теперь наряду с MOVe-AHEAD molnupiravir будет оцениваться в испытании MOVe-OUT, где примут участие негоспитализированные взрослые пациенты с COVID-19 легкой и умеренной степени тяжести.

Ранее «ФВ» сообщал, что Pfizer также начала испытания II/III фазы своей пероральной противовирусной терапии против COVID-19 у негоспитализированных взрослых пациентов с симптомами заболевания. Терапия PF-07321332 будет испытываться в сочетании с низкой дозой ритонавира, который ранее использовался в комбинации с другими противовирусными препаратами. Если испытания окажутся успешными, то в IV квартале компания подаст заявку на разрешение на использование препарата в экстренных случаях.

Николай Соколов

pharmvestnik