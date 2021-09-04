Фармкомпании депутата Серебренникова оспорили решение УФАС

Арбитражный суд Свердловской области отменил решение регионального УФАС, признавшего картельный сговор трех компаний на торгах. Ранее антимонопольная служба оштрафовала их на 65 млн руб.
Юристы, представляющие интересы компаний «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и «Аптека «Вербена-Фарма», подконтрольных бизнесмену и депутату областного Заксобрания Александру Серебренникову, убедили суд, что претензии антимонопольной службы необоснованны. Ранее свердловское УФАС оштрафовало эти фирмы на 65 млн руб. за картельный сговор на торгах в мае 2019 года, где разыгрывали поставку противоопухолевого препарата паклитаксел в Свердловский областной онкологический диспансер.
По заключению УФАС, поставщики, аффилированные с Серебренниковым, создали картель, чтобы устранить с торгов конкурента и получить максимально возможную прибыль. Цены, заявленные «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и «Аптека «Вербена-Фарма», отличались между собой на одну копейку. Победителем признали предприятие «САВ-Фарм», снизившее цену на две копейки. Еще одного участника аукциона «Торговый дом «Виал», предлагавшего лучшие условия, не допустили до торгов с помощью правила «третий лишний». Расчеты УФАС показали, что онкологический диспансер переплатил около 1 млн руб.
Анна Клименко, гендиректор компании «Радуга», управляющей оптовым и розничным фармбизнесом Серебренникова, пояснила «ФВ», что картель могут организовать только компании-конкуренты. По ее словам, обвинение аффилированных друг с другом юрлиц противоречит федеральному закону № 135 «О защите конкуренции». «Справедливость восторжествовала, — заявила Клименко. — Мы никогда не нарушали закон и надеемся, что нашей репутации больше не придется терпеть ущерб».
Если УФАС подаст апелляционную жалобу на решение арбитража, «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и «Аптека «Вербена-Фарма» готовы продолжить борьбу, подчеркнула гендиректор «Радуги».
Михаил Старков
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