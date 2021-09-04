«Вектор» рассказал о разнице между «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н»

Разница между «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н» заключается в технологии производства. Для потребителей нет разницы между вакцинами, сообщила замруководителя «Вектора».

Центр «Вектор» намерен начать производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» после «ЭпиВакКороны», рассказала РИА «Новости» заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

«ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», — отметила Непомнящих на полях Восточного экономического форума.

Она отметила, что новый препарат поступит в гражданский оборот после того, как все технологические партнеры будут готовы к производству. «На 25 августа произведено чуть более 5 млн доз [«ЭпиВакКороны»], 2,5 млн полных комплектов, в гражданский оборот выведено более 1,8 млн полных комплектов», — сказала Непомнящих (цитата по ТАСС). Разница в цифрах объясняется проверкой вакцины на качество и безопасность после производства.

Минздрав России зарегистрировал вакцину против COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» 26 августа. Эта вакцина создана на основе пептидных антигенов. Форма выпуска — суспензия для внутримышечного введения. Регистрационное удостоверение вакцины заканчивается 1 января 2022 года.

Производить новую вакцина планируют на трех площадках: в центре «Вектор» и АО «Вектор-БиАльгам» в Новосибирске, а также на заводе ООО «Герофарм» в Московской области. Препарат будут выводить на рынок в трех формах выпуска (ампулах, флаконах и предзаполненных шприцах) по 1 дозе (0,5 мл) в упаковке.

Вакцинацию обновленной вакциной смогут пройти пациенты в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов объяснял, почему было принято решение разработать модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н». В препаратах используются одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному.

«Была сложность в синтезе третьего пептида. На выходе его получалось значительно меньше, чем первых двух при тех же самых условиях производства. Поэтому мы и были ограничены в количестве доз. Применяя все форматы масштабирования, мы вышли только на 1 млн доз в месяц. А когда попробовали соединить второй и третий пептиды, такой проблемы не возникло», — заявил Максютов.

Фото: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Елена Сидорова

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