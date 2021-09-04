Программа лояльности аптечной сети «Ригла» получила премию Loyalty Awards Russia

Лучшей программой лояльности аптечной сети в 2020 году по итогам ежегодной премии Loyalty​ Awards Russia признан проект «пРИГЛАшаем» фарммаркетов «Ригла».

Программа основана на прогрессивной шкале накопления бонусов за покупки. Бонусами можно оплатить до половины суммы чека, эта доля может быть увеличена во время специальных акций.

Программа «пРИГЛАшаем» стартовала в 2017 году. На сегодняшний день она объединяет более 3 млн участников.

«За четыре года программа лояльности «пРИГЛАшаем», которая действует в фарммаркетах «Ригла», продемонстрировала высокую бизнес-эффективность, — отметила директор по маркетингу аптечной сети «Ригла» Марина Лаговская. — Средний чек ее участников почти в два раза больше среднего чека клиентов, не использующих эту возможность, а средний ежегодный прирост оборота по картам лояльности превышает 100%. Учитывая большую лояльность покупателей к проекту, мы подготовили целую программу по его развитию. Участники программы получат возможность расплатиться баллами за заказы онлайн — сейчас эта опция доступна только при оплате заказа в аптеке. Также будут расширены возможности виртуальной карты лояльности в мобильном приложении, мы планируем обновить личный кабинет клиента и подготовить персональные предложения».

По итогам 2020 года на участие в ежегодной премии Loyalty​ Awards Russia было подано 174 проекта, реализованных с 1 января по 31 декабря 2020 года. В конкурсе приняли участие 89 компаний. В каждой из номинаций выявлен только один победитель, по оценке жюри, набравший максимальное количество баллов. В шорт-лист вошли 64 проекта.

Премия Loyalty Awards учреждена в 2010 году. Конкурс проводится в США, Великобритании, России, ОАЭ и Индии. В России премия Loyalty Awards стартовала в 2014 году.

Информация от компании:

Национальная аптечная сеть «Ригла» насчитывает более 3 тыс. аптек в 54 регионах России. Сеть представлена тремя форматами: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и аптеки-дискаунтеры «Живика». Ассортимент сети насчитывает около 48 тыс. SKU, в том числе более 1200 наименований товаров под собственными торговыми марками.

Фарммаркеты здоровья «Ригла» — формат аптечной сети, основанный на открытой форме выкладки и персонализированном подходе к обслуживанию.

«Будь здоров!» — сеть удобных аптек у дома, в которых можно приобрести лекарства, парафармацевтику и медицинские товары по доступной цене без дополнительных временных затрат.

«Живика» — аптеки-дискаунтеры, которые отличаются самыми выгодными ценами, заботливым сервисом и широким ассортиментом лекарственных средств.

Аптечная сеть «Ригла» — лидер розничного фармацевтического рынка России, возглавляющий рейтинги крупнейших классических аптечных сетей. Рыночная доля компании составляет 5,8%, по данным аналитической компании Alpha RM за 12 мес. 2020 г.

Материал партнера: ГК «Протек»

pharmvestnik