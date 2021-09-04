«Яндекс.Маркет» начал экспресс-доставку лекарств на дом

«Яндекс.Маркет» начал доставлять безрецептурные лекарства на дом через раздел экпресс-доставки. Это уже второй маркетплейс, получивший право на онлайн-торговлю лекарствами.

Компания «Яндекс.Маркет» начала доставлять лекарства. Маркетплейс уже сотрудничает с тремя аптечными сетями — «Диалог», «Ригла» и «Самсон-Фарма», следует из пресс-релиза компании.

Лекарства «Яндекс.Маркет» обещает доставлять в течение 1–2 часов. В ассортименте маркетплейса около 2,5 тыс. безрецептурных лекарств, а к концу года его планируют расширить до 4 тыс.

Услуга доставки доступна в Москве. Заказать лекарства на маркетплейсе также смогут жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Челябинска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Воронежа, Самары, Перми, Уфы, Волгограда.

«Яндекс.Маркет» также планирует участвовать в пилотных проектах по онлайн-продаже рецептурных лекарств, отмечают в компании.

Это уже второй маркетплейс, получивший право на осуществление онлайн-торговли лекарствами. В ноябре до 2020 года, еще до упрощения правил дистанционной торговли, путем лицензирования 10 аптек соответствующее разрешение получил Ozon.

«Яндекс.Маркет» вошел на рынок на фоне новых правил дистанционной торговли, вступивших в силу 1 сентября. Согласно им, теперь для получения лицензии достаточно лишь одной точки. Новая версия также предполагает возможность аптекам заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов. В июне «ФВ» также стало известно о намерении «Яндекс.Маркета» получить фармлицензию, но пока что маркетплейс так и не оформил ее.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik