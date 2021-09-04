Первый фармзавод по производству инфузионных растворов построят в Кыргызстане

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) одобрил инвестиционный кредит ОсОО «БИОВИТ» в размере 7,7 миллиона долларов на строительство первого в стране фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

На средства РКФР будет закуплено высокотехнологичное производственное оборудование у ведущих мировых производителей.

По словам Председателя Правления Российско-Кыргызского фонда развития Артема Новикова, РКФР и ОсОО «БИОВИТ» запустили программу по лекарственной безопасности Кыргызской Республики и развитию отечественной фармацевтической отрасли.

«Производство медикаментов является стратегически важным направлением экономики для страны, особенно в современных реалиях пандемии коронавируса. Этот проект – очередной шаг на пути к импортозамещению, потому что его реализация поспособствует увеличению собственного производства стерильных лекарственных средств в виде инфузий и ампул и на 100% обеспечит внутреннюю потребность в этих препаратах», – сказал Артем Новиков.

Фармзавод построят и оснастят по требованиям международных стандартов GMP, в том числе GMP Европейского союза и GMP ЕАЭС. Благодаря его появлению вырастут объемы производства и будет обеспечен запас жизненно необходимых лекарств (в том числе тех, которые используются в рамках протоколов лечения коронавирусной инфекции) для поставок в российские медучреждения и аптеки.

Проектом предусмотрена и возможность использовать создаваемую производственную площадку для выпуска в будущем вакцины против COVID-19 (включая розлив отечественного препарата «Спутник V»).

В РКФР отметили, что строительство предприятия внесет существенный вклад в товарооборот стран-участниц ЕАЭС на сумму порядка 1,2 миллиона долларов в год. Кроме того, проект окажет комплексное влияние на экономику Кыргызстана, обеспечив замещение импорта инфузионных растворов и ампул в страну на сумму не менее 10 миллионов долларов ежегодно. Будет также создано 78 новых постоянных рабочих мест.

Президент России Владимир Путин в мае заявил о возможности производить в Кыргызстане вакцину «Спутник V».

gxpnews