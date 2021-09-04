Авелумаб одобрен для пациентов с уротелиальным раком

Минздрав России одобрил препарат БАВЕНСИО® (авелумаб) как монотерапию для поддерживающей терапии первой линии у взрослых пациентов с местно-распространенным или метастатическим уротелиальным раком (УР) в случаях, когда заболевание не прогрессировало после того, как была окончена индукционная химиотерапия на основе препаратов платины. Об этом объявили компании Merck и Pfizer Inc.

Решение министерства подкрепили положительные данные III фазы исследования JAVELIN Bladder 100. Во время третьей стадии испытаний подтвердился рост общей выживаемости пациентов с УР при использовании монотерапии авелумабом. Кроме того, не выявилось возникновение прогрессирования болезни после окончания индукционной химиотерапии на основе платины.

Уротелиальный рак составляет около 90% от всех эпизодов рака мочевого пузыря (РМП). Пятилетняя выживаемость пациентов с этим заболеванием на поздней стадии составляет 5%. РМП каждый год выявляют у около 200 тысяч человек только в Европе.

По словам медицинского директора подразделения Pfizer «Онкология» в России и Белоруссии Марии Мухиной, рак мочевого пузыря является глобальной проблемой, которая затрагивает миллионы семей во всем мире, в том числе в Российской Федерации.

«Для существенного улучшения результатов лечения необходимы передовые решения, меняющие жизни пациентов. Двигаться к этой цели нужно общими усилиями», – подчеркнула Мария Мухина.

Авелумаб в сочетании с акситинибом ранее был одобрен для лечения почечно-клеточного рака.

gxpnews